Veja gols de Internacional x Mirassol: Com golaço, Leão fica com dois gols na frente

Internacional e Mirassol se enfrentaram, neste domingo (19), no Beira-Rio, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Mirassol bateu a equipe mandante, com gol de Lucas Oliveira, aos 21 minutos da primeira etapa.

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Em uma jogada bem construída, Lucas Oliveira recebe um cruzamento, que o deixou livre para finalizar dentro da pequena área, deslocando completamente o goleiro do Internacional. O gol colocou o clube a frente do placar na primeira etapa.

Ainda no primeiro tempo, André Luis coloca mais um para dentro das redes: após receber ótimo passe, o atacante saiu cara a cara com o goleiro e encobriu o defensor do Internacional, deixando o Mirassol com uma vantagem maior até o fim do jogo.

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Veja o gol abaixo:

Como chegam os times para Internacional x Mirassol

O Internacional volta a campo tentando transformar sua sequência de invencibilidade em vitórias. A equipe gaúcha não perde há cinco jogos, ocupa a 14ª colocação com 13 pontos e busca aproveitar o fator casa para se aproximar da parte de cima da tabela.

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Já o Mirassol vive situação delicada. Lanterna da competição com apenas seis pontos, o time paulista entra pressionado e, mesmo com uma eventual vitória, não consegue sair da zona de rebaixamento nesta rodada. A necessidade de reação aumentou após a derrota por 2 a 0 para a LDU na Libertadores.

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Histórico do confronto

O histórico de confrontos entre Internacional e Mirassol ainda é curto. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes em jogos oficiais, ambos pelo Campeonato Brasileiro, com vantagem para o time paulista.

O primeiro duelo aconteceu em maio de 2025, no Beira-Rio. O Mirassol saiu na frente logo no início com Jemmes, aproveitando desatenção da defesa colorada. Mesmo com maior volume ofensivo durante toda a partida, o Internacional encontrou dificuldades diante da atuação segura do goleiro Walter e só conseguiu o empate na reta final, com Ricardo Mathias, decretando o 1 a 1 em Porto Alegre.

Já o segundo encontro, disputado em outubro de 2025 no estádio Maião, teve um roteiro diferente. Jogando em casa, o Mirassol foi mais eficiente e venceu por 3 a 1, com gols de Neto Moura, Reinaldo e Negueba, enquanto Thiago Maia descontou para o Colorado. O resultado consolidou a boa campanha da equipe paulista naquela edição do Brasileirão.

No retrospecto geral, o Mirassol leva vantagem: uma vitória e um empate em dois jogos, enquanto o Internacional ainda busca seu primeiro triunfo no confronto. Apesar disso, o time gaúcho teve maior produção ofensiva, especialmente no duelo em Porto Alegre, mas esbarrou na falta de efetividade.