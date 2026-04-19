Ex-São Paulo briga feio no México e web ironiza situação: 'Fiquei triste'
Clube de Helinho foi derrotado pelo América por 2 a 1
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Durante o jogo do Toluca contra o América, neste sábado (18), o ex-jogador do São Paulo, Helinho, se envolveu em uma grande confusão. Vestindo a camisa 11 do Toluca, o atacante perdeu o controle nos acréscimos ao dar um chute em Patrício Salas. O lance resultou em cartão vermelho, mas foi apenas o início da confusão. Após a divulgação deste acontecimento, internautas dispararam nas redes sociais.
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Após a expulsão, jogadores do América foram cobrar o brasileiro, Helinho chegou a avançar em direção ao americano Alejandro Zendejas e, antes de deixar o campo, acertou um tapa no rosto do adversário.
Reação da web com expulsão do ex-atleta do São Paulo
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A tensão aumento mais ainda fora das quatro linhas. No túnel aos vestiários, o capitão do América, Henry Martín, partiu em direção ao jogador, dando início a uma nova briga. Integrantes das comissões técnicas e funcionários dos dois clubes também se envolveram, com troca de empurrões.
Mesmo depois da confusão diminuir, Helinho continuou provocando jogadores e comissão do clube adversário. Antes de sair do local, o atleta mostrou o dedo do meio para membros do América.
Números de Helinho pelo Toluca
Texto de Izabella Giannola
Helinho, revelado na base do São Paulo, atualmente joga no Toluca, do México, após passagem de destaque pelo Red Bull Bragantino. O jogador foi vendido pelo Bragantino em 2024. Na equipe mexicana, veste a camisa 11 e é um dos destaques do time, com dez gols marcados e quatro assistências em 28 partidas, sendo 17 como titular.
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