Ex-São Paulo briga feio no México e web ironiza situação: 'Fiquei triste'

Durante o jogo do Toluca contra o América, neste sábado (18), o ex-jogador do São Paulo, Helinho, se envolveu em uma grande confusão. Vestindo a camisa 11 do Toluca, o atacante perdeu o controle nos acréscimos ao dar um chute em Patrício Salas. O lance resultou em cartão vermelho, mas foi apenas o início da confusão. Após a divulgação deste acontecimento, internautas dispararam nas redes sociais.

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Após a expulsão, jogadores do América foram cobrar o brasileiro, Helinho chegou a avançar em direção ao americano Alejandro Zendejas e, antes de deixar o campo, acertou um tapa no rosto do adversário.

Reação da web com expulsão do ex-atleta do São Paulo

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A tensão aumento mais ainda fora das quatro linhas. No túnel aos vestiários, o capitão do América, Henry Martín, partiu em direção ao jogador, dando início a uma nova briga. Integrantes das comissões técnicas e funcionários dos dois clubes também se envolveram, com troca de empurrões.

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Mesmo depois da confusão diminuir, Helinho continuou provocando jogadores e comissão do clube adversário. Antes de sair do local, o atleta mostrou o dedo do meio para membros do América.

Ex-jogador do São Paulo chegou ao Toluca em 2024 (Foto: Victor Cruz / AFP)

Números de Helinho pelo Toluca

Texto de Izabella Giannola

Helinho, revelado na base do São Paulo, atualmente joga no Toluca, do México, após passagem de destaque pelo Red Bull Bragantino. O jogador foi vendido pelo Bragantino em 2024. Na equipe mexicana, veste a camisa 11 e é um dos destaques do time, com dez gols marcados e quatro assistências em 28 partidas, sendo 17 como titular.

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