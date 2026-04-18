Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após derrota

O São Paulo perdeu para o Vasco por 2 a 1, na noite deste sábado (18), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista mandaram recados para o técnico Roger Machado.

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O Tricolor Paulista saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final. Grande jogo entre Vasco e São Paulo em São Januário.

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Após a partida, o técnico Roger Machado foi alvo de críticas da torcida do São Paulo. Nas redes sociais, torcedores demonstraram muita insatisfação com o treinador. Veja os comentários abaixo:

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Vasco e São Paulo se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Veja comentários sobre o técnico

Como foi o jogo entre Vasco e São Paulo

Apesar do domínio do Vasco, o São Paulo foi mais eficiente. O gol nasce de uma falha defensiva: Rafael inicia o contra-ataque com um lançamento longo, Cuiabano tenta o recuo e acaba desviando mal, deixando Calleri no mano a mano com Robert Renan. O atacante leva vantagem no duelo individual, aplica um belo drible e finaliza para boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Luciano aparece livre e empurra para o gol vazio.

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Aos 24, Calleri colocou a mão na bola dentro da área, e o VAR recomendou a revisão por um possível pênalti. Após checagem no monitor, o árbitro Sávio Pereira Sampaio concordou com a marcação e assinalou a penalidade. Na cobrança, Puma bateu mal, mas conseguiu converter e deixar tudo igual em Vasco x São Paulo.

A reação vascaína não parou por aí. Na base da insistência, já aos 42 minutos, o Vasco virou o jogo. Após cruzamento, a defesa tricolor afastou mal, e Adson ficou com a sobra dentro da área, finalizando em cima de Brenner. No rebote, Andrés Gómez soltou uma bomba; a bola ainda desviou levemente em Sabino antes de morrer no fundo da rede em Vasco x São Paulo.