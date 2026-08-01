Vidente crava resultado de Vasco x Fluminense na Copa do Brasil Clássico carioca abre disputa por vaga nas quartas de final da competição

O Vasco e Fluminense se enfrentam, neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, previu um empate entre as equipes.

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O vidente, ao realizar a análise espiritual da partida, previu que a equipe Cruzmaltina terá uma tarde com potencial para contra-ataques, rapidez e inteligência. No entanto, sugere dificuldades de conexão entre os jogadores, exigindo equilíbrio e domínio do jogo.

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Para o Tricolor, o vidente apontou para a necessidade de despertar e realizar correções, especialmente no sistema defensivo, além de melhorar a saída de bola para conectar melhor com o ataque.

Luis Filho por fim chamou atenção que existe uma grande possibilidade de empate. O oraculista ressaltou que o Vasco poderia ter um resultado melhor se alcançasse o equilíbrio, enquanto o Fluminense teria chances se ajustasse seu sistema defensivo.

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Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como está o Vasco

O Vasco chega às oitavas após eliminar o Paysandu. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 na volta, garantindo a classificação para a próxima fase.

Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. Johan Rojas, Adson e Nuno Moreira disputam uma vaga no setor ofensivo. Expulso diante do Paysandu, Thiago Mendes é desfalque, e Jair e Barros são as opções para o lugar do volante.

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Como está o Fluminense

O Fluminense avançou às oitavas depois de superar o Operário-PR. Após empate sem gols no primeiro confronto, venceu o jogo de volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta.

Luis Zubeldía tem muitos desfalques para a partida. Thiago Silva e Freytes se lesionaram no empate com o Bahia na última quarta-feira (29) e se juntam a Millán e Jemmes no departamento médico. Desta forma, Ignácio e Igor Rabello são as opções para a zaga tricolor. No ataque, John Kennedy reforça o time após cumprir suspensão no Brasileirão.

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