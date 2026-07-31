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Liga das Nações e Circuito Mundial de Vôlei de Praia são atrações do Sportv

Canal exibe jogos dos torneios neste final de semana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 18:02
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Maique e Adriano na linha de passe de Brasil x Polônia pela Liga das Nações
Maique e Adriano na linha de passe de Brasil x Polônia pela Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

O fim de semana será de muito vôlei na tela do sportv2, com a transmissão dos momentos decisivos de duas grandes competições internacionais da modalidade. Uma delas é a Liga das Nações Masculina, disputada na cidade de Ningbo, na China e que neste sábado, dia 1º de agosto, atinge a fase de semifinal da competição. Eslovênia e Polônia definem, a partir das 4h, quem fica com a primeira vaga na decisão.

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Jader Rocha narra a partida, com os comentários de Fabi Alvim e Marco Freitas. Na sequência, às 8h30, Japão e Estados Unidos medem forças em busca de um lugar na final. Isabelly Morais conta a história do jogo, com as análises de Paula Pequeno e Nalbert.

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A competição segue no domingo, dia 2, com a disputa pelo terceiro lugar, às 4h, e a final, começando às 8h30. Todas as partidas terão transmissão do sportv2. Mais tarde, também no domingo, a elite do vôlei de praia mundial volta a se encontrar nas areias de Copacabana, dez anos após a disputa dos Jogos Olímpicos Rio-2016, para a disputa da etapa carioca do Circuito Mundial.

A partir das 11h, o sportv2 exibe ao vivo todas as partidas decisivas da competição. Jader Rocha narra as semifinais com os comentários de Pedro Cunha; e logo depois, às 15h, Eusébio Resende e Maria Elisa comandam a transmissão das disputas por medalhas da etapa carioca.

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O Brasil está representado por 11 duplas na chave principal competição, entre elas Carol Solberg/Rebecca, que subiram no lugar mais alto do pódio na terceira etapa do torneio feminino, disputada em Brasília; e Evandro/Arthur Lanci, que ocupam o terceiro lugar no ranking mundial da modalidade entre os homens.

Além dos jogos, o domingo terá um momento especial dedicado aos ídolos do vôlei de praia brasileiro. Em homenagem aos dez anos das conquistas olímpicas no Rio 2016, serão celebrados os feitos das duplas Alison/Bruno Schmidt, campeões olímpicos, e Ágatha/Bárbara Seixas, medalhistas de prata. A cerimônia, que acontecerá dentro da transmissão do evento, também marcará os 30 anos das primeiras medalhas olímpicas da modalidade, conquistadas em Atlanta 1996.

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Calendário completo do final de semana

Sábado, 1 de agosto

Liga das Nações Masculina de Vôlei
4h - Eslovênia x Polônia
8h30 - Japão x Estados Unidos

Domingo, 2 de agosto

Liga das Nações Masculina de Vôlei
4h - Disputa de terceiro lugar
8h30 - Final

Circuito Mundial de Vôlei de Praia
11h – Semifinais
15h – Disputas do 3º lugar
17h – Finais

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Brasil x Alemanha, pela Liga das Nações de vôlei masculino (foto: volleyballworld)
Brasil x Alemanha, pela Liga das Nações de vôlei masculino (foto: volleyballworld)
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