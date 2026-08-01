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Real Madrid x Fiorentina: Endrick luta por nova chance na Espanha

Atacante faz seu primeiro jogo sob os olhares de José Mourinho

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 06:00
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Endrick faz sinal de positivo no dia de reapresentação ao Real Madrid
Endrick faz sinal de positivo no dia de reapresentação ao Real Madrid (Foto: Divulgação)

Sob os olhares atentos de José Mourinho, Endrick terá sua primeira chance na pré-temporada do Real Madrid em amistoso contra a Fiorentina, neste sábado (1º). O centroavante brasileiro busca conquistar um espaço no elenco merengue após os últimos seis meses emprestados ao Lyon, da França.

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Na quarta-feira (29), Endrick se reapresentou ao Real Madrid e fez três treinos antes do amistoso contra a Fiorentina. A expectativa é de que o jovem seja titular, principalmente diante da escassez de peças para o ataque. Enquanto Gonzalo García foi vendido para o Fulham, Mastantuono não foi relacionado para o jogo, uma vez que está na rampa de empréstimo do clube merengue.

Além da dupla, Kylian Mbappé e Vini Jr ainda não retornaram aos treinos do Real Madrid, enquanto Rodrygo se recupera de uma lesão. Em meio a esse cenário, Endrick tem um caminho quase livre para aproveitar o espaço e ser observado por José Mourinho. O brasileiro tem a concorrência apenas de Carlos Espí, que foi anunciado pelo clube espanhol na quinta-feira (30).

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Nos últimos seis meses da temporada passada, Endrick esteve emprestado ao Lyon e deixou uma boa impressão. No clube francês, o centroavante do Real Madrid fez 21 partidas, tendo marcado oito gols e contribuído com oito assistências, o que fez com que Carlo Ancelotti decidisse convocar o jogador para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, a exigência no Real Madrid é bem mais alta do que a do Lyon, e Endrick será cobrado pelo investimento que foi feito em sua contratação e na expectativa que se tem por ele. Nesse momento, o jogador precisa convencer José Mourinho a ter uma chance na equipe principal e vê o duelo contra a Fiorentina como o primeiro grande desafio da temporada.

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No último amistoso do Real Madrid, José Mourinho optou por utilizar Camavinga, Valverde e Arda Güler no meio de campo, enquanto o ataque foi formado por Mastantuono, Gonzalo García e Ciria. Neste sábado (1º), Endrick poderia entrar no lugar do argentino, enquanto Carlos Espí entraria na vaga de centroavante no lugar do compatriota espanhol.

Nesse caso, Endrick estaria mais propenso a atuar como um ponta pelo lado direito, uma função que chegou a fazer bastante no período emprestado ao Lyon. No entanto, o desempenho em campo na pré-temporada determinará se José Mourinho irá contar com o brasileiro no plantel ou se o jovem de 20 anos irá passar por mais um empréstimo em sua trajetória na Europa.

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O amistoso também marca o primeiro jogo de Endrick desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo para a Noruega. Na ocasião, o centroavante deixou o jogo com uma má impressão devido ao gol desperdiçado no segundo tempo após ser lançado por Vini Jr, sair cara a cara com Nyland, mas cavar a bola e errar a direção da meta adversária.

Tudo sobre Argentina x Honduras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Fiorentina
Amistoso internacional

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Hypo Arena, em Klagenfurt (AUT)
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Lunin; Trent Alexander-Arnold (Dumfries), Lamini Fati, Mario Rivas e Álvaro Carreras; Camavinga, Ciria, Valverde e Arda Güler; Endrick e Carlos Espí.

Fiorentina (Técnico: Fábio Grosso)
De Gea; Dodô, Radu Drguin, Viery e Luca Ranieri; Mandragora, Brescianini e Ndour; Gudmundsson, Moise Kean (Roberto Piccoli) e Arthur Atta.

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Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada de 2026-2027
Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada de 2026/2027 (Foto: Divulgação)
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