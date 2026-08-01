Real Madrid x Fiorentina: Endrick luta por nova chance na Espanha
Atacante faz seu primeiro jogo sob os olhares de José Mourinho
Sob os olhares atentos de José Mourinho, Endrick terá sua primeira chance na pré-temporada do Real Madrid em amistoso contra a Fiorentina, neste sábado (1º). O centroavante brasileiro busca conquistar um espaço no elenco merengue após os últimos seis meses emprestados ao Lyon, da França.
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Na quarta-feira (29), Endrick se reapresentou ao Real Madrid e fez três treinos antes do amistoso contra a Fiorentina. A expectativa é de que o jovem seja titular, principalmente diante da escassez de peças para o ataque. Enquanto Gonzalo García foi vendido para o Fulham, Mastantuono não foi relacionado para o jogo, uma vez que está na rampa de empréstimo do clube merengue.
Além da dupla, Kylian Mbappé e Vini Jr ainda não retornaram aos treinos do Real Madrid, enquanto Rodrygo se recupera de uma lesão. Em meio a esse cenário, Endrick tem um caminho quase livre para aproveitar o espaço e ser observado por José Mourinho. O brasileiro tem a concorrência apenas de Carlos Espí, que foi anunciado pelo clube espanhol na quinta-feira (30).
Nos últimos seis meses da temporada passada, Endrick esteve emprestado ao Lyon e deixou uma boa impressão. No clube francês, o centroavante do Real Madrid fez 21 partidas, tendo marcado oito gols e contribuído com oito assistências, o que fez com que Carlo Ancelotti decidisse convocar o jogador para a Copa do Mundo de 2026.
No entanto, a exigência no Real Madrid é bem mais alta do que a do Lyon, e Endrick será cobrado pelo investimento que foi feito em sua contratação e na expectativa que se tem por ele. Nesse momento, o jogador precisa convencer José Mourinho a ter uma chance na equipe principal e vê o duelo contra a Fiorentina como o primeiro grande desafio da temporada.
No último amistoso do Real Madrid, José Mourinho optou por utilizar Camavinga, Valverde e Arda Güler no meio de campo, enquanto o ataque foi formado por Mastantuono, Gonzalo García e Ciria. Neste sábado (1º), Endrick poderia entrar no lugar do argentino, enquanto Carlos Espí entraria na vaga de centroavante no lugar do compatriota espanhol.
Nesse caso, Endrick estaria mais propenso a atuar como um ponta pelo lado direito, uma função que chegou a fazer bastante no período emprestado ao Lyon. No entanto, o desempenho em campo na pré-temporada determinará se José Mourinho irá contar com o brasileiro no plantel ou se o jovem de 20 anos irá passar por mais um empréstimo em sua trajetória na Europa.
O amistoso também marca o primeiro jogo de Endrick desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo para a Noruega. Na ocasião, o centroavante deixou o jogo com uma má impressão devido ao gol desperdiçado no segundo tempo após ser lançado por Vini Jr, sair cara a cara com Nyland, mas cavar a bola e errar a direção da meta adversária.
Tudo sobre Argentina x Honduras (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Fiorentina
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Hypo Arena, em Klagenfurt (AUT)
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Lunin; Trent Alexander-Arnold (Dumfries), Lamini Fati, Mario Rivas e Álvaro Carreras; Camavinga, Ciria, Valverde e Arda Güler; Endrick e Carlos Espí.
Fiorentina (Técnico: Fábio Grosso)
De Gea; Dodô, Radu Drguin, Viery e Luca Ranieri; Mandragora, Brescianini e Ndour; Gudmundsson, Moise Kean (Roberto Piccoli) e Arthur Atta.
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