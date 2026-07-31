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Sem Galvão e Rômulo, Amazon toma decisão para transmissões do Brasileirão

Emissora irá adotar rodízio com narradores contratados

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 14:57
Atualizado há 1 minutos
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Galvão Bueno e Rômulo Mendonça não são mais narradores do Prime Video
Galvão Bueno e Rômulo Mendonça não são mais narradores do Prime Video (Fotos Divulgação/Reprodução)

A Amazon Prime Video adotou uma estratégia para lidar com as transmissões do Campeonato Brasileiro sem a presença de Galvão Bueno e Rômulo Mendonça no plantel de narradores. Conforme noticiado pelo portal "F5", da Folha de São Paulo, a emissora irá adotar um rodízio de profissionais na cobertura do torneio.

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Os narradores escolhidos para o movimento são Marcelo do Ó e Napoleão de Almeida. Eles serão responsáveis pelas transmissões dos principais eventos da competição. A determinação também vai se estender para as partidas principais da Copa do Brasil.

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Os dois profissionais são destaques das transmissões da NBA pelo Prime. O sucesso fez a empresa buscar aproveitar a presença deles nas competições nacionais do futebol. O narrador Marcelo Gomes, que vive cenário semelhante aos companheiros, também pode aparecer em transmissões do Brasileirão e Copa do Brasil.

A empresa também não descarta o uso de profissionais de outras emissoras, as quais mantém uma boa relação. Um narrador que pode ser aproveitado pelo Prime é Fernando Nardini, da Cazé TV.

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Ausência de um grande nome no Prime

A postura da empresa dialogo com o momento vivido por ela. Com a saída de Galvão Bueno e Rômulo Mendonça do plantel de narradores, o Prime ficou sem um nome midiático para as transmissões das principais partidas do catálogo.

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Mediante a este cenário, o canal busca promover os funcionários internos para holofotes maiores. Vale destacar, que a contratação de novos profissionais não está descartada, mas o mercado de narradores está restrito.

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A Amazon tem os direitos de transmissões do Brasileirão até o fim de 2029. Já o contrato com a Copa do Brasil se encerra no fim desta temporada. A plataforma negocia uma renovação do torneio com a CBF.

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