Canditado a deputado em São Paulo, Luis Fabiano deixa a ESPN Ex-jogador se desligou da empresa após quatro anos

O comentarista e ex-jogador da Seleção Brasileira Luis Fabiano deixou a ESPN no início do mês. "Fabuloso" se desligou do canal para se dedicar a candidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo. O ex-atleta de 45 anos é filiado ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

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De acordo com a legislação eleitoral, candidatos não podem apresentar ou comentar programas de rádio ou televisão a partir do dia 1° de julho. Luis Fabiano foi contratado pelos canais ESPN pouco antes da Copa do Mundo de 2022, no Catar e atuava em alguns programas da emissora, como o "Resenha".

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Carreira de Luis Fabiano

Campeão da Sul-Americana em 2012 e com uma grande identificação com o São Paulo, Luis Fabiano teve uma grande carreira atuando na Europa, onde foi campeão do Mundo com o Porto e bicampeão da Liga Europa e Copa do Rei com o Sevilla.

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No Brasil, além do São Paulo, o jogador também jogou por Ponte Preta e Vasco. Pela Seleção Brasileira, o "Fabuloso" venceu a Copa América de 2004, a Copa das Confederações de 2009 e foi o centroavante titular na Copa do Mundo da África do Sul.

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