Zinho aponta favorito em Vasco x Fluminense: 'Elenco melhor' Clubes disputam oitavas de final da Copa do Brasil

O ex-jogador Zinho, comentou sobre a disparidade dos elencos e o favorito entre Vasco e Fluminense, que se enfrentam neste sábado (1), ás 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O posicionamento do atual comentarista aconteceu durante o programa "Equipe F", da ESPN, quando comparou o nível das duas equipes, onde Zinho acredita que o tricolor tenha um nível de qualidade melhor, no entanto, o momento de ambos não é bom.

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— Mesmo com essas baixas, olhando para elencos, o Fluminense tem um elenco melhor e mais condições, mas não tem apresentado um bom futebol nessa volta, a torcida protestando, reclamando, vaiando, há uma cobrança e uma expectativa com a torcida do Fluminense com as contratações, com a volta do Thiago Silva, com a chegada do Hulk. E aí, essa expectativa se transforma em pressão porque o resultado não acontece — afirmou.

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Apesar da qualidade, o comentarista afirmou que o Cruzmaltino mostrou que tem elenco para superar e reverter resultados, além de contar com um equilíbrio de forças pelo o momento dos clubes.

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— Mas, olhando pelo lado do Vasco isso também acontece, a saída do Renato Gaúcho durante a parada de Copa do Mundo, a chegada do novo treinador, ganha um jogo (mas aos trancos e barrancos), e não convence ainda. Então, por ser um mata-mata, e clássico, rivalidade, fica tudo igual. O elenco do Fluminense é melhor, mas não me dá a certeza que por isso é o grande favorito, leva uma ligeira vantagem por ter um elenco melhor. Mas, o Vasco já mostrou que se supera e consegue reverter. Muito igual esse jogo, os dois times estão devendo — concluiu.

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Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Reedição da última semifinal da Copa do Brasil

Vasco e Fluminense se encontraram nas semifinais da Copa do Brasil de 2025, com o Cruz-Maltino levando a melhor. No jogo de ida, vitória vascaína de virada por 2 a 1, com gols de Rayan e Vegetti; Serna havia aberto o placar. Na volta, o Tricolor igualou o placar agregado e venceu por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique. A decisão, então, foi para os pênaltis, com classificação do Gigante da Colina.

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✅ FICHA TÉCNICA

Vasco 🆚 Fluminense

🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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