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Inteligência artificial crava classificados da Copa do Brasil

Jogos de ida acontecem neste sábado (1) e domingo (2)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 07:10
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Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil acontecem neste sábado (1) e domingo (2). Ao todo, oito jogos acontecem no intervalo de tempo. O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos e apontar os clubes classificados de cada confronto.

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Ao todo, 16 clubes seguem vivos na disputa do título nacional. São eles: Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Juventude, Santos, Remo, Palmeiras, Fortaleza, Mirassol, Grêmio, Chapecoense, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Athletico-PR e Vitória.

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Dentre os confrontos, um dos principais destaques é o clássico entre Vasco e Fluminense. O primeiro confronto entre as equipes acontece neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o Chat GPT palpitou em uma classificação do Tricolor.

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Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Os outros confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são: Atlético-MG x Juventude, Santos x Remo, Palmeiras x Fortaleza, Mirassol x Grêmio, Chapecoense x Cruzeiro, Internacional x Corinthians e Athletico-PR x Vitória. Veja os palpites abaixo:

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Palpites da IA para as oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco x Fluminense Fluminense
Atlético-MG x Juventude Atlético-MG
Santos x Remo → Santos
Palmeiras x Fortaleza → Palmeiras
Mirassol x Grêmio → Grêmio
Chapecoense x Cruzeiro → Cruzeiro
Internacional x Corinthians → Internacional
Athletico-PR x Vitória → Athletico-PR

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