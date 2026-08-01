Inteligência artificial crava classificados da Copa do Brasil
Jogos de ida acontecem neste sábado (1) e domingo (2)
Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil acontecem neste sábado (1) e domingo (2). Ao todo, oito jogos acontecem no intervalo de tempo. O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos e apontar os clubes classificados de cada confronto.
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Ao todo, 16 clubes seguem vivos na disputa do título nacional. São eles: Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Juventude, Santos, Remo, Palmeiras, Fortaleza, Mirassol, Grêmio, Chapecoense, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Athletico-PR e Vitória.
Dentre os confrontos, um dos principais destaques é o clássico entre Vasco e Fluminense. O primeiro confronto entre as equipes acontece neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o Chat GPT palpitou em uma classificação do Tricolor.
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Os outros confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são: Atlético-MG x Juventude, Santos x Remo, Palmeiras x Fortaleza, Mirassol x Grêmio, Chapecoense x Cruzeiro, Internacional x Corinthians e Athletico-PR x Vitória. Veja os palpites abaixo:
Palpites da IA para as oitavas de final da Copa do Brasil
Vasco x Fluminense → Fluminense
Atlético-MG x Juventude → Atlético-MG
Santos x Remo → Santos
Palmeiras x Fortaleza → Palmeiras
Mirassol x Grêmio → Grêmio
Chapecoense x Cruzeiro → Cruzeiro
Internacional x Corinthians → Internacional
Athletico-PR x Vitória → Athletico-PR
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