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Lateral do Palmeiras explica polêmica com pai e Corinthians

Familiar afirmou que sonhava em ver o filho atuar no rival

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/07/2026 14:54
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Gilberto Athletico
Gilberto em ação pelo Athletico (Foto: Duda Matoso/Athletico

Emprestado pelo Palmeiras ao Athletico, o lateral Gilberto esteve no centro de uma polêmica após declarações de seu pai antes da partida contra o Corinthians, disputada na última quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Em entrevista, o pai do jogador revelou que chegou a pedir uma oportunidade para o filho nas categorias de base do Corinthians antes de Gilberto iniciar sua trajetória no Palmeiras. O lateral acabou sendo formado pelo clube alviverde, onde permaneceu até a equipe sub-20.

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- Ele foi para o Palmeiras cedo, e eu sempre pedia uma chance no Corinthians: 'dá uma chance para o meu filho jogar no Corinthians, a gente é corintiano'. É o meu sonho. Mas você sabe como é dentro do Corinthians - afirmou o pai do lateral, em entrevista para a rádio Craque Neto.

- E aí ele foi para o Palmeiras. Eu torci para o Palmeiras nesses cinco anos que ele ficou lá. Tem gente que fala: 'como você torce para o Palmeiras sendo corintiano?'. Cara, filho em primeiro lugar. Se ele jogar no Flamengo, que é um time que eu detesto, eu vou torcer para o Flamengo - completou.

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Após a repercussão da entrevista, a assessoria de Gilberto divulgou uma nota oficial para esclarecer que as declarações refletem exclusivamente a opinião do pai do jogador, com quem o lateral mantém uma relação distante. No comunicado, a equipe do atleta também agradeceu ao Palmeiras pelas oportunidades oferecidas durante seu processo de formação nas categorias de base.

Na partida contra o Corinthians, Gilberto permaneceu no banco de reservas durante o empate sem gols. O contrato de empréstimo do lateral com o Athletico é válido até dezembro deste ano.

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Gilberto Athletico
Gilberto, do Palmeiras, em ação pelo Athletico (Foto: Duda Matoso/Athletico

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Confira nota publicada pela assessoria de Gilberto

A assessoria de imprensa do atleta Gilberto vem a público esclarecer que as recentes declarações feitas por seu pai refletem exclusivamente uma opinião de caráter pessoal e não representam, em nenhuma hipótese, o pensamento, os sentimentos ou o posicionamento do atleta.

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Gilberto ressalta que possui uma relação distante com seu pai há muitos anos e que, por esse motivo, declarações feitas por ele não refletem sua visão, seus valores ou suas decisões profissionais e pessoais.

Gilberto sempre pautou sua carreira pelo respeito às instituições que fizeram parte de sua trajetória e entende que não pode ser responsabilizado por manifestações de terceiros, inclusive de familiares.

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O atleta faz questão de reafirmar seu profundo respeito, carinho e gratidão ao Palmeiras, clube que transformou sua vida, acreditou em seu potencial, contribuiu de forma decisiva para sua formação como atleta e como pessoa e foi fundamental para que alcançasse o patamar profissional em que se encontra atualmente.

Foi no Palmeiras que Gilberto viveu momentos marcantes, conquistou títulos, teve a honra de ser capitão nas categorias de base e construiu uma relação sólida de respeito e admiração com profissionais, companheiros e, especialmente, com a torcida alviverde, pela qual sempre terá enorme reconhecimento.

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Gilberto reforça que tudo o que estiver relacionado à sua carreira, sua trajetória e seu posicionamento será comunicado exclusivamente por ele ou por sua assessoria oficial. Nenhuma outra pessoa está autorizada a falar em seu nome ou representar seus pensamentos e sentimentos.

Esse sempre foi e continuará sendo o posicionamento do atleta. Suas opiniões e manifestações serão expressadas exclusivamente por ele ou por sua assessoria de imprensa.

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