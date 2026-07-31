Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Endrick fica fora dos planos de Mourinho no Real Madrid após nova contratação, diz jornal

Brasileiro terá de disputar posição com novo atacante recém-contratado

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 22:02
Favorite o Lance! no Google
Endrick com a camisa do Real Madrid
Endrick com a camisa do Real Madrid. (Foto: Reprodução/X/@realmadrid)

Endrick vive um cenário de incerteza em seu retorno ao Real Madrid e pode ficar fora dos planos principais do técnico José Mourinho para a temporada 2026/27. Segundo informações do jornal espanhol Marca, a situação do jovem de 20 anos se complicou após a contratação relâmpago do centroavante Carlos Espí, vindo do Levante por 25 milhões de euros. O reforço foi um pedido de Mourinho, que buscava um jogador com características físicas que Endrick, apesar de seu talento, não possui.

➡️ Vozinha 'abandona' Colo-Colo e pode fechar com novo clube

Mourinho quer perfil diferente de Endrick no Real Madrid

José Mourinho em treino do Real Madrid
José Mourinho em treino do Real Madrid (Foto: Reprodução / X)

A saída de Gonzalo García para o Fulham parecia abrir uma oportunidade para Endrick disputar o posto de reserva imediato de Kylian Mbappé. No entanto, Mourinho exigia um "Plano B" específico: um atacante mais alto, capaz de dominar o jogo aéreo e pressionar fisicamente os defensores adversários. Esse perfil, comparado internamente ao de Adebayor, é exatamente o que Carlos Espí oferece, deixando o brasileiro em uma posição de desvantagem tática no elenco, segundo o jornal espanhol.

continua após a publicidade

Endrick, que encurtou suas férias após a Copa do Mundo para tentar voltar em um bom nível e agradar a nova comissão técnica, se tornou o que a imprensa espanhola chama de "vítima colateral" do novo planejamento. O treinador português prioriza ajustes no elenco que acomodem jogadores de referência na área, algo que não se encaixa no estilo de jogo de mobilidade e velocidade da joia brasileira.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Superlotação e a sombra de um novo empréstimo

A situação de Endrick no clube espanhol é ainda mais complicada por conta da grande quantidade de opções nas pontas. Com o retorno de Rodrygo e a possível permanência de Brahim Díaz, além da contratação praticamente certa do marfinense Yan Diomandé, o setor ofensivo está cheio de opções. Internamente, o Real Madrid teme que a falta de minutos provoque a estagnação de uma de suas maiores promessas.

continua após a publicidade

Nesse contexto, a diretoria merengue não descarta um novo empréstimo para o jogador, repetindo a estratégia adotada em dezembro de 2025, quando ele foi cedido ao Lyon. O clube utiliza o exemplo de Nico Paz, que se desenvolveu rapidamente ao atuar emprestado ao Como, da Itália.

Chances na pré-temporada

Apesar das dificuldades em conseguir espaço, Endrick foi relacionado por Mourinho para o primeiro amistoso da pré-temporada contra a Fiorentina. Ele dividirá a lista de atacantes justamente com seu novo concorrente, Carlos Espí, que já treina sob as ordens do técnico português. Embora possa atuar na partida, o jornal Marca ressalta que o brasileiro inicia a jornada na "estaca zero", com mais concorrência e menos entusiasmo do que em períodos anteriores.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fala de Gianni Infantino repercute fortemente após triunfo de Argentina sobre Cabo Verde (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Futebol Internacional

Fifa anuncia desistência de plano de Infantino para vender parte da Copa

Há 1 hora
PSV, maior vencedor da Supercopa da Holanda, vai atrás de seu 16º título na competição contra o AZ Alkmaar, que levantou o troféu uma vez

Fora de Campo

N Sports transmitirá finais de Supertaça e Supercopa europeia

Há 1 hora
Seleção posada antes do jogo contra o Japão

Futebol Internacional

Arsenal fecha a contratação de Bruno Guimarães, diz jornal

Há 1 hora
Igor Jesus comemorando gol em Sporting x Nottingham Forest

Fora de Campo

Igor Jesus chama atenção em Sporting x Nottingham Forest

Há 2 horas
Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Copa do Mundo

Conmebol se posiciona sobre plano de vender ações da Fifa: 'Futebol primeiro'

Há 2 horas
Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona de 18 anos marcou os dois gols do amistoso

Futebol Internacional

Amistoso do Barcelona tem três pênaltis perdidos; veja gols

Há 3 horas
Mais LANCE!
Goleiro Vozinha falando com a imprensa antes da Legends Cup da Copa do Mundo de 2026.

Vozinha 'abandona' Colo-Colo e pode fechar com novo clube

Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada

Técnico da Juventus toma decisão sobre Arthur Melo e Douglas Luiz

Marcelo Cirino e Mancuello (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Ex-Flamengo nega clube da Espanha e fecha com novo time

Juventus vence o Lille em amistoso de pré-temporada (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Juventus vence amistoso com golaço de ex-Vasco; veja o lance

Goretzka comemora seu gol no jogo do Bayern contra o Flamengo

Meio-campista da seleção alemã se oferece para jogar no Barcelona, diz jornal

Biel comemora gol marcado pelo Pafos contra o Hajduk Split, pela Europa League

Biel celebra gol e classificação do Pafos na Europa League

Bruno Nazário joga pelo Henan FC, da China

Ex-Botafogo e Vasco, meia recebe prêmio na Superliga Chinesa

Filipe Luís em pré-temporada pelo Monaco

Monaco de Filipe Luís busca reação e empata com Cercle Brugge em amistoso

Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal

VÍDEO: Martinelli e Gabriel Magalhães retornam aos treinos do Arsenal após Copa

Artur comemora gol pelo São Paulo

Torcedores do São Paulo reagem a adversário da Sul-Americana: 'Obrigação'

John Stones assinadno contrato com a Inter de Milão

VÍDEO: John Stones revela objetivo após trocar o City pela Inter de Milão: 'Vencer e lutar'

Endrick em aquecimento para jogo do Real Madrid

Endrick x Carlos Espí: compare os concorrentes por vaga no ataque do Real Madrid

Mudryk com a bandeira da Ucrânia sendo apresentado no Chelsea, em 2023

Chelsea ganha reforço com fim da punição de Mudryk, atacante de R$ 400 milhões