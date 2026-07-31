Endrick fica fora dos planos de Mourinho no Real Madrid após nova contratação, diz jornal Brasileiro terá de disputar posição com novo atacante recém-contratado

Endrick vive um cenário de incerteza em seu retorno ao Real Madrid e pode ficar fora dos planos principais do técnico José Mourinho para a temporada 2026/27. Segundo informações do jornal espanhol Marca, a situação do jovem de 20 anos se complicou após a contratação relâmpago do centroavante Carlos Espí, vindo do Levante por 25 milhões de euros. O reforço foi um pedido de Mourinho, que buscava um jogador com características físicas que Endrick, apesar de seu talento, não possui.

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Mourinho quer perfil diferente de Endrick no Real Madrid

José Mourinho em treino do Real Madrid (Foto: Reprodução / X)

A saída de Gonzalo García para o Fulham parecia abrir uma oportunidade para Endrick disputar o posto de reserva imediato de Kylian Mbappé. No entanto, Mourinho exigia um "Plano B" específico: um atacante mais alto, capaz de dominar o jogo aéreo e pressionar fisicamente os defensores adversários. Esse perfil, comparado internamente ao de Adebayor, é exatamente o que Carlos Espí oferece, deixando o brasileiro em uma posição de desvantagem tática no elenco, segundo o jornal espanhol.

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Endrick, que encurtou suas férias após a Copa do Mundo para tentar voltar em um bom nível e agradar a nova comissão técnica, se tornou o que a imprensa espanhola chama de "vítima colateral" do novo planejamento. O treinador português prioriza ajustes no elenco que acomodem jogadores de referência na área, algo que não se encaixa no estilo de jogo de mobilidade e velocidade da joia brasileira.

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Superlotação e a sombra de um novo empréstimo

A situação de Endrick no clube espanhol é ainda mais complicada por conta da grande quantidade de opções nas pontas. Com o retorno de Rodrygo e a possível permanência de Brahim Díaz, além da contratação praticamente certa do marfinense Yan Diomandé, o setor ofensivo está cheio de opções. Internamente, o Real Madrid teme que a falta de minutos provoque a estagnação de uma de suas maiores promessas.

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Nesse contexto, a diretoria merengue não descarta um novo empréstimo para o jogador, repetindo a estratégia adotada em dezembro de 2025, quando ele foi cedido ao Lyon. O clube utiliza o exemplo de Nico Paz, que se desenvolveu rapidamente ao atuar emprestado ao Como, da Itália.

Chances na pré-temporada

Apesar das dificuldades em conseguir espaço, Endrick foi relacionado por Mourinho para o primeiro amistoso da pré-temporada contra a Fiorentina. Ele dividirá a lista de atacantes justamente com seu novo concorrente, Carlos Espí, que já treina sob as ordens do técnico português. Embora possa atuar na partida, o jornal Marca ressalta que o brasileiro inicia a jornada na "estaca zero", com mais concorrência e menos entusiasmo do que em períodos anteriores.

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