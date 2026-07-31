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Fiel LGBT critica declaração de Hugo Souza, do Corinthians

Goleiro foi acusado de homofobia após fala em programa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 21:09
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Após a declaração de Hugo Souza, goleiro do Corinthians, durante participação no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili e exibido na última segunda-feira (27), a Fiel LGBT divulgou uma nota oficial repudiando a fala do goleiro.

O Lance! apurou que Hugo falará sobre o ocorrido apenas na próxima partida do Corinthians, no domingo (02), no Beira Rio, contra o Internacional, pela Copa do Brasil.

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Com isso, o coletivo cobrou que Hugo Souza represente a responsabilidade de vestir a camisa do Corinthians dentro e fora de campo e destacou que a rivalidade com o São Paulo não justifica comentários com teor homofóbico.

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Veja fala do goleiro:

Hugo Souza, goleiro do Corinthians
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Richard Ducker/DiaEsportivo/Folhapress)

Veja a nota completa:

Nós, como coletivo, estamos aqui todos os dias tentando conscientizar a torcida. Todos os dias recebemos xingamentos, comentários homofóbicos e as mesmas "piadinhas" que o Hugo Souza resolveu fazer em rede nacional.

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Isso não é humor. Esse tipo de fala apenas reforça um comportamento que, diariamente, tentamos combater dentro e fora dos estádios.

O goleiro do Corinthians precisa entender a responsabilidade que carrega. Ele representa o maior clube do país e é referência para milhões de torcedores, principalmente crianças e jovens. Quem ocupa esse espaço deve ter consciência de que suas palavras têm impacto e podem normalizar preconceitos.

Enquanto nós apanhamos diariamente nas redes sociais e nas arquibancadas por defender o respeito e o combate à homofobia no futebol, o goleiro titular do Corinthians vai a um programa de televisão e faz esse tipo de "piada" em rede nacional. Isso é frustrante e vai na contramão de tudo o que buscamos construir.

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Não estamos pedindo privilégios, apenas respeito. Esperamos que Hugo Souza reconheça o erro, reflita sobre o alcance de suas falas e compreenda que combater a homofobia também faz parte da responsabilidade de quem veste a camisa do Corinthians.

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