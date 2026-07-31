N Sports transmitirá finais de Supertaça e Supercopa europeia A temporada 2026/27 começa com troféus em disputa no futebol europeu

A temporada 2026/27 começa com troféus em disputa no futebol europeu. Neste fim de semana, Porto x Torreense e PSV x AZ Alkmaar decidem as Supertaças de Portugal e da Holanda, respectivamente, com transmissão da N Sports.

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Porto tenta confirmar favoritismo diante do Torreense

A primeira decisão acontece neste sábado (1º), às 16h15 (de Brasília), no Estádio Municipal Cidade de Coimbra. De um lado, o Porto chega embalado pelo título português conquistado na última temporada, encerrando um jejum de quatro anos no Campeonato Nacional. Do outro, o Torreense tenta transformar uma campanha histórica em mais um capítulo inédito de sua trajetória.

Maior campeão da Supertaça de Portugal, com 24 títulos, o Porto busca recuperar o troféu que levantou pela última vez em 2024. A equipe também conquistou o 31º Campeonato Português na temporada passada e garantiu vaga direta na próxima Champions League.

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O Torreense, por sua vez, viveu a maior temporada de sua história. O clube, que disputa a segunda divisão portuguesa, chegou à final da Taça de Portugal pela segunda vez e conquistou o título de maneira inédita ao derrotar o Sporting por 2 a 1, com um gol de pênalti na prorrogação.

A conquista ainda garantiu ao clube uma vaga direta na Europa League. Agora, o Torreense disputa pela primeira vez a Supertaça e tenta surpreender novamente diante de um dos gigantes do futebol português.

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A transmissão da N Sports começa às 15h45, com pré-jogo apresentado por Gerson Jr. e comentários de Vini Machuca. Gerson também será responsável pela narração da partida.

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PSV defende título na Supercopa da Holanda

No domingo (2), é a vez da Holanda conhecer seu primeiro campeão da temporada. PSV e AZ Alkmaar se enfrentam às 13h, no Philips Stadion, em Eindhoven.

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Atual campeão da Supercopa da Holanda, o PSV chega à decisão depois de conquistar o Campeonato Holandês pela terceira temporada consecutiva. O clube soma 27 títulos nacionais e é o maior vencedor da Supercopa, com 15 troféus.

A equipe terá pela frente o AZ Alkmaar, campeão da Copa da Holanda na última temporada. O título veio após uma goleada por 5 a 1 sobre o NEC e encerrou um longo período sem conquistar a competição: a última taça havia sido levantada na temporada 2012/13.

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O AZ também busca repetir uma conquista que aconteceu apenas uma vez em sua história na Supercopa. O clube foi campeão em 2009 e voltou à decisão em 2013, quando terminou como vice.

A N Sports inicia a transmissão às 12h30, com Gerson Jr. no comando do pré-jogo e também na narração. Gustavo Deverlan e Felipe dos Santos, do canal Espreme a Laranja, participam dos comentários.

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Porto, maior vencedor da Supertaça de Portugal, vai atrás de seu 25º título na competição contra o Torreense, que nunca venceu (Foto: Federação Portuguesa de Futebol)

As duas partidas terão transmissão da N Sports pelo YouTube, além de plataformas de TV por assinatura, FAST TV e IPTV.

Na TV paga, o canal está disponível na Claro TV (566), Vivo TV (567), SKY+ e Zapping (24). Entre as plataformas FAST estão Samsung TV Plus (2309), LG Channels (801), TCL (10014), VIDAA e Roku TV (263).

A N Sports também está presente em plataformas de IPTV como RecordPlus, Soul TV, INTC, Innova TV, Multitv, JP, MF TV, WatchTV, Naxos, Visnet, GMNET, Limex, Rumo TV, Multimídia, LT Telecom, NX TV, Player, FSNET e SATTV.

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