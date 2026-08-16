Veja gols em Schalke 04 x Real Madrid: Mbappé, Huijsen e Espí marcam
Equipes se enfrentam em amistoso de pré-temporada
O Real Madrid saiu na frente do placar no confronto contra o Schalke 04, deste domingo (16), na Alemanha, pelo amistoso de pré-temporada. Os atacantes Kylian Mbappé, Carlos Espí e o zagueiro Dean Huijsen marcaram para o clube espanhol.
➡️ Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori, Havertz e Odegaard marcam
O gol do francês aconteceu logo no início do confronto. O cronômetro marcava seis minutos, quando o camisa 7 aproveitou um erro na saída de bola da equipe adversária para balançar as redes. Veja abaixo:
É oficial— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 16, 2026
Kylian Mbappé está de volta ao Real Madrid. pic.twitter.com/U2lyaxtowm
➡️ Guardiola vira assunto em Arsenal x Manchester City: 'Vai voltar'
Aos 20 minutos, foi o momento de Dean Huijsen ampliar a vantagem merengue no placar. O zagueiro subiu mais alto que a defesa do Schalke em um escanteio para marcar de cabeça.
Gol de Dean Huijsen! La asistencia de Arda Güler es un caramelo. Que locura de jugador.— MT2 (@madrid_total2) August 16, 2026
Schalke 0-2 Real Madrid pic.twitter.com/5JjRPPOnaw
No início da segunda etapa, Carlos Espí aumentou a vantagem do Real Madrid no placar. O atacante se posicionou com qualidade na área adversária para aproveitar uma bola alçada e marcar de cabeça.
🚨🌍 | GOAL: CARLOS ESPI MAKES IT THREE FOR REAL MADRID!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026
ALVARO CARRERAS WITH THE ASSIST!
Schalke 0-3 Real Madrid. pic.twitter.com/jvExdSL0pW
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre
Fora de Campo
Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'Há 18 minutos
Fora de Campo
Guardiola vira assunto em Arsenal x Manchester City: 'Vai voltar'Há 1 hora
Fora de Campo
Veja gols em Chapecoense x Bahia: jogo agitado movimenta a rodadaHá 1 hora
Fora de Campo
Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori, Havertz e Odegaard marcamHá 2 horas
Fora de Campo
Xsports completa um ano com bons números e ampliação do esporte na TV abertaHá 3 horas
Fora de Campo
Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x PalmeirasHá 4 horas
Mais LANCE!