Xsports completa um ano com bons números e ampliação do esporte na TV aberta Canal conta com nomes experientes como Milton Leite e Mauro Beting

A Xsports, emissora 100% esportiva da TV aberta brasileira, completa um ano no ar neste domingo (16). Em apenas 12 meses, o canal conquistou espaço relevante no ecossistema de mídia do país e ampliou o acesso do público a grandes competições de forma gratuita. Ao Lance!, Thiago Garcia, VP de marketing e planejamento do canal, comemorou o primeiro ano de trabalho.

Os números obtidos pela emissora demonstram o sucesso do projeto. Em dados divulgados pela Xsports, o canal acumulou quase 1 bilhão de visualizações considerando todos os eventos exibidos no período. Além do futebol, a grade abriu espaço para o esporte feminino e modalidades em crescimento, diversificando o catálogo.

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— Nossos números são incríveis. Se acumularmos os números da X, chegamos a marca de 960 milhões. Isso representa 43 milhões de telespectadores únicos. No Youtube, estamos chegando a um milhão e cem mil pessoas inscritas, com sete meses só. Nas redes sociais temos números em bilhões também. Os resultados são ótimos. Claro que é um desafio lançar um canal aberto novo — disse Thiago Garcia, VP de marketing e planejamento do canal, ao Lance!.

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No futebol, o canal registrou mais de 500 milhões de impressões ao longo do ano. O esporte feminino também ganhou protagonismo, somando mais de 55 milhões de visualizações com competições como a National Women's Soccer League (NWSL), dos Estados Unidos, a FA Women's Super League (WSL), da Inglaterra, além da CONMEBOL Libertadores Feminina, da Liga das Nações Feminina da CONMEBOL e da Copa do Brasil Feminina.

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— Acredito na força da TV aberta como potencializador do consumo coletivo. Ou seja, quando alguém liga na XSports, ele sabe que tem muita gente vendo o mesmo conteúdo com ele. Isso tem um valor social enorme. A TV aberta é a plataforma que mais proporciona que as pessoas vejam uma partida em família. E a X, é o único canal que é 100% esportivo. É uma janela democrática, recebo muitas imagens e mensagens de televisões ligadas, seja em bares ou academias, por exemplo, no nosso canal — concluiu Thiago Garcia.

Novo berço de talentos

Ao abordar o cast da empresa, Thiago Garcia destacou a importância da criação de novos talentos. Apesar disso, ele pontuou a necessidade de ter nomes renomados do mercado, como Milton Leite e Mauro Beting, para processo de captação e desenvolvimento de novos profissionais.

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— Desde o primeiro esboço de projeto da Xsports, carregamos essa importância de formar novos talentos. O DNA da impresa é muito jovem. É claro, que é importante termos referências como o Milton, Álvaro José e Mauro Beting. Mas queremos o novo, uma linguagem jovem, isso é importante, ainda mais na TV aberta, onde tem esse estigma de ser para 'velho'. Conseguimos falar com todas as idades — analisou Thiago.

Democratização ao acesso de campeonato internacionais

A emissora recentemente adquiriu os direitos de transmissão da Saudi Pro League, liga da Arábia Saudita, e renovou com a Bundesliga. O canal é o único da TV aberta que irá transmitir determinados campeonatos. Diante disso, Thiago Garcia revelou que o público tem abraçado e agradecido a iniciativa da emissora em promover o acesso ao futebol internacional.

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— Recebemos mensagens emocionantes. De pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de conteúdo e agora estão tendo com a Xsports. E passamos a narrativa completa para o telespectador. Não só o jogo, mas o pré, o pós e os melhores momentos depois. Além de programas de debate. Os campeonatos internacionais foram muito bons para a nossa imagem. Principalmente neste começo — comentou.

Campeonatos do futebol internacional ficaram por muito tempo limitados a canais fechados ou a plataformas de streaming. O movimento recente da Xsports no mercado quebra certa barreira e, para Thiago Garcia, promove um acesso mais democrático ao esporte.

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Thiago Garcia da X Sports concedeu entrevista exclusiva a Lance! (Foto: Divulgação)

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