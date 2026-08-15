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Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 18:09
Supervisionado porLeonardo Damico,
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RJ - RIO DE JANEIRO - 15/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, FLUMINENSE X PALMEIRAS - Giay jogador do Palmeiras durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2026.
RJ - RIO DE JANEIRO - 15/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, FLUMINENSE X PALMEIRAS - Giay jogador do Palmeiras durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fluminense e Palmeiras estão se enfrentando neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, um lance envolvendo Soteldo e Giay gerou uma polêmica com a torcida do Flamengo que ficou na bronca com a decisão de Daronco.

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Aos onze minutos da segunda etapa, Soteldo cruza na área, a bola resvala no braço de Giay, mas árbitro manda o jogo seguir. Jogadores do Fluminense pediram pênalti, mas Daronco manda jogo seguir.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ficaram na bronca com Daronco, pois, o Palmeiras está em disputa direta pela liderança com o Rubro-Negro, e os internautas sentiram que o lance não marcado prejudica a tabela do campeonato.

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Veja a repercussão:

RIO DE JANEIRO, RJ, 15/08/2026 ? FLUMINENSE-PALMEIRAS: CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE A 2026: Partida entre Fluminense x Palmeiras, valida pela 23ª Rodada do Brasileirao Serie A 2026 realizada no Maracana na tarde deste Sabado, (15), na cidade do Rio de Janeiro, RJ
RIO DE JANEIRO, RJ, 15/08/2026 ? FLUMINENSE-PALMEIRAS: CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE A 2026: Partida entre Fluminense x Palmeiras, valida pela 23ª Rodada do Brasileirao Serie A 2026 realizada no Maracana na tarde deste Sabado, (15), na cidade do Rio de Janeiro, RJ. (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

✅Ficha do jogo

FLUMINENSE X PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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