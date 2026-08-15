Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'
Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
Fluminense e Palmeiras estão se enfrentando neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, um lance envolvendo Soteldo e Giay gerou uma polêmica com a torcida do Flamengo que ficou na bronca com a decisão de Daronco.
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Aos onze minutos da segunda etapa, Soteldo cruza na área, a bola resvala no braço de Giay, mas árbitro manda o jogo seguir. Jogadores do Fluminense pediram pênalti, mas Daronco manda jogo seguir.
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Veja o lance:
time do Fluminense pediu pênalti nessa mão do Giay pic.twitter.com/ZJylsgf1En— Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) August 15, 2026
Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ficaram na bronca com Daronco, pois, o Palmeiras está em disputa direta pela liderança com o Rubro-Negro, e os internautas sentiram que o lance não marcado prejudica a tabela do campeonato.
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Veja a repercussão:
Um pênalti escandaloso não dado para Fluminense.— Nadine ❤🖤 (@NadiineFla) August 15, 2026
Nem VAR ocorreu...
Meu Deus!
absurdo esse pênalti n ser marcado— Thata ◟̽◞̽ (@Crf_tvaz) August 15, 2026
se fosse na área do flu e o daronco não desse pênalti, o Abel choraria 1h na coletiva— Juno (@_ajuno) August 15, 2026
Garfaram um pênalti pro Fluminense— Gra Vilante (@GraziVilante) August 15, 2026
Pênalti claro— Augusto (@karllgusto) August 15, 2026
Hahahahahahaha— Barrigadas (@BarrigadasFlatt) August 15, 2026
A arbitragem agindo.
Penalti claro pro Fluminense
✅Ficha do jogo
FLUMINENSE X PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
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