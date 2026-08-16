Veja gols em Chapecoense x Bahia: Alejo Véliz, Giovanni Augusto e Kauan marcam Equipes se enfrentam pelo Brasileirão

Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo (16), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo entre as equipes foi bastante movimentado, com gols para ambos os lado. Alejo Véliz e Kauan, contra, marcaram para a equipe baiana, enquanto Giovanni Augusto balançou as redes para a catarinense.

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O Bahia saiu na frente do placar aos 14 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Erick Pulga foi derrubado dentra da área alviverde. A árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos não hesitou em marcar a penalidade. O atacante Alejo Véliz foi o responsável por convertê-la e abrir o marcador. Veja abaixo:

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🚨 GOOL | Chapecoense 0-1 Bahia



⚽️ Alejo Véliz (P)

🏆 Brasileirão 2026 | 22ª rodada pic.twitter.com/BSWHRHghOi — Vou de Bahêa (@voudebahea) August 16, 2026

A vantagem do time baiano demorou pouco. Aos 18 minutos, Giovanni Augusto deixou tudo igual novamente. O camisa 10 da Chapecoense marcou um belo gol ao chutar com precisão contra o gol de Ronaldo. Veja:

Chapecoense 1x1 Bahia



⚽️ Giovanni Augusto

🥾 Yahoo Felipe



🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/ZH12P3w70V — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026

Ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou a ficar na frente do placar. Desta vez, o zagueiro Kauan marcou contra para o time baiano.

Chapecoense 1x2 Bahia



⚽️ Kauan (contra)



🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/OdTeLBdlfs — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026

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