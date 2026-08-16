Veja gols em Chapecoense x Bahia: Alejo Véliz, Giovanni Augusto e Kauan marcam
Equipes se enfrentam pelo Brasileirão
Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo (16), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo entre as equipes foi bastante movimentado, com gols para ambos os lado. Alejo Véliz e Kauan, contra, marcaram para a equipe baiana, enquanto Giovanni Augusto balançou as redes para a catarinense.
➡️ Facincani reprova titular do Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'
O Bahia saiu na frente do placar aos 14 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Erick Pulga foi derrubado dentra da área alviverde. A árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos não hesitou em marcar a penalidade. O atacante Alejo Véliz foi o responsável por convertê-la e abrir o marcador. Veja abaixo:
➡️ Xsports completa um ano com bons números e ampliação do esporte na TV aberta
🚨 GOOL | Chapecoense 0-1 Bahia— Vou de Bahêa (@voudebahea) August 16, 2026
⚽️ Alejo Véliz (P)
🏆 Brasileirão 2026 | 22ª rodada pic.twitter.com/BSWHRHghOi
A vantagem do time baiano demorou pouco. Aos 18 minutos, Giovanni Augusto deixou tudo igual novamente. O camisa 10 da Chapecoense marcou um belo gol ao chutar com precisão contra o gol de Ronaldo. Veja:
Chapecoense 1x1 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Giovanni Augusto
🥾 Yahoo Felipe
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/ZH12P3w70V
Ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou a ficar na frente do placar. Desta vez, o zagueiro Kauan marcou contra para o time baiano.
Chapecoense 1x2 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Kauan (contra)
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/OdTeLBdlfs
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre
Fora de Campo
Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori e HavertzHá 33 minutos
Fora de Campo
Xsports completa um ano com bons números e ampliação do esporte na TV abertaHá 1 hora
Fora de Campo
Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x PalmeirasHá 2 horas
Futebol Nacional
Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderançaHá 4 horas
Fora de Campo
Torcedores apontam provocação do Fluminense a Jhon Arias; vejaHá 5 horas
Fora de Campo
Discussão de Abel após derrota do Palmeiras viraliza: 'Não tem medo'Há 6 horas
Mais LANCE!