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Veja gols em Chapecoense x Bahia: Alejo Véliz, Giovanni Augusto e Kauan marcam

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 11:37
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores de Chapecoense e Bahia disputam a bola durante partida pela 23ª rodada do Brasileirão de 2026
Jogadores de Chapecoense e Bahia disputam a bola durante partida pela 23ª rodada do Brasileirão de 2026 (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo (16), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo entre as equipes foi bastante movimentado, com gols para ambos os lado. Alejo Véliz e Kauan, contra, marcaram para a equipe baiana, enquanto Giovanni Augusto balançou as redes para a catarinense.

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O Bahia saiu na frente do placar aos 14 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Erick Pulga foi derrubado dentra da área alviverde. A árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos não hesitou em marcar a penalidade. O atacante Alejo Véliz foi o responsável por convertê-la e abrir o marcador. Veja abaixo:

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A vantagem do time baiano demorou pouco. Aos 18 minutos, Giovanni Augusto deixou tudo igual novamente. O camisa 10 da Chapecoense marcou um belo gol ao chutar com precisão contra o gol de Ronaldo. Veja:

Ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou a ficar na frente do placar. Desta vez, o zagueiro Kauan marcou contra para o time baiano.

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