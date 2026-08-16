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Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori e Havertz

Equipes se enfrentam pela Supercopa da Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 11:18
Atualizado há 0 minutos
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Calafiori abriu o placar em Arsenal x Manchester City
Calafiori abriu o placar em Arsenal x Manchester City (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Arsenal saiu na frente do placar contra o Manchester City, neste domingo (16), em Cardiff, pela final da Supercopa da Inglaterra. O lateral Riccardo Calafiori e o atacante Kai Havertz foram os responsáveis por darem a vantagem para os Gunners no primeiro tempo.

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O gol do italiano saiu antes do primeiro minuto do primeiro tempo. Na primeira investida do Arsenal no campo ofensivo, Lewis-Skelly achou um passe na medida para Calafiori, que invadiu a área e tocou na saída de Donnarumma para balançar as redes. Veja abaixo:

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O Arsenal alcançou o segundo gol ainda no primeiro tempo. Em uma nova jogada ofensiva de impacto, foi a vez de Kai Havertz aparecer na área do City para marcar de cabeça.

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