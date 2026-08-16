Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x Palmeiras
Tricolor venceu o Alviverde de virada no Maracanã
A vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Palmeiras, de virada, no Maracanã, teve um personagem que chamou atenção mesmo sem estar entre os titulares em campo: Thiago Silva. Capitão e uma das principais lideranças do elenco tricolor, o zagueiro foi visto ajudando Marcão no banco de reservas durante a partida e teve sua postura bastante elogiada nas redes sociais.
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Em um momento de transição após a saída de Zubeldía, Marcão assumiu interinamente o comando da equipe. E, ao lado dele, Thiago Silva participou ativamente dos momentos à beira do gramado, orientando os companheiros e conversando com a comissão técnica.
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A atitude do capitão rapidamente repercutiu entre os torcedores. Nas redes sociais, internautas destacaram a liderança do jogador e começaram a especular sobre um possível futuro de Thiago Silva como treinador.
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Veja a repercussão:
Ele é o melhor… não tem para onde correr— Amandiná (@Amandinacb) August 16, 2026
O técnico Thiago Silva: pic.twitter.com/hIcjY1t3II— Gabriel Souza | CartolaTricolor✝️ (@gabrielffc17) August 15, 2026
Lembrou o Fred quando fez a mesma coisa em um jogo aí da vida— Jhey ᶠᶠᶜ (@Daniielvcs) August 15, 2026
Já é o maior técnico da história do Fluminense— A Tricolor 💚❤️🤍 (@aTricolor1902) August 16, 2026
Marcão até o final do ano. Em Janeiro o Monstro assume— Carlos Góes (@_KarlGoes) August 15, 2026
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto: Pedro Brandão
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
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