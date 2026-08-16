Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x Palmeiras Tricolor venceu o Alviverde de virada no Maracanã

A vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Palmeiras, de virada, no Maracanã, teve um personagem que chamou atenção mesmo sem estar entre os titulares em campo: Thiago Silva. Capitão e uma das principais lideranças do elenco tricolor, o zagueiro foi visto ajudando Marcão no banco de reservas durante a partida e teve sua postura bastante elogiada nas redes sociais.

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Em um momento de transição após a saída de Zubeldía, Marcão assumiu interinamente o comando da equipe. E, ao lado dele, Thiago Silva participou ativamente dos momentos à beira do gramado, orientando os companheiros e conversando com a comissão técnica.

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A atitude do capitão rapidamente repercutiu entre os torcedores. Nas redes sociais, internautas destacaram a liderança do jogador e começaram a especular sobre um possível futuro de Thiago Silva como treinador.

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Veja a repercussão:

Ele é o melhor… não tem para onde correr — Amandiná (@Amandinacb) August 16, 2026

O técnico Thiago Silva: pic.twitter.com/hIcjY1t3II — Gabriel Souza | CartolaTricolor✝️ (@gabrielffc17) August 15, 2026

Lembrou o Fred quando fez a mesma coisa em um jogo aí da vida — Jhey ᶠᶠᶜ (@Daniielvcs) August 15, 2026

Já é o maior técnico da história do Fluminense — A Tricolor 💚❤️🤍 (@aTricolor1902) August 16, 2026

Marcão até o final do ano. Em Janeiro o Monstro assume — Carlos Góes (@_KarlGoes) August 15, 2026

Como foi Fluminense x Palmeiras?

Texto: Pedro Brandão

O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.

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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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