Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'
Francês teve desentendimento com adversário
O Real Madrid venceu o primeiro tempo do confronto contra o Schalke 04 por 2 a 0, deste domingo (16), na Alemanha, por um amistoso de pré-temporada. Apesar de ter marcado um dos gols do time merengue, Kylian Mbappé protagonizou um momento controverso.
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Aos 39 minutos da primeira etapa, o atacante teve um desentendimento com um adversário dentro de campo. No conflito, Mbappé o empurrou com uma ação perto do rosto. Em campo, o árbitro interveio rapidamente e puniu o francês com um cartão amarelo.
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Nas redes sociais, torcedores repercutiram a ação do camisa 10. A maior parte das reações foram negativas, em tom de reprovação a ação. Contudo, teve quem chamou atenção para o fato de Mbappé está focado até em uma partida amistosa. Veja a reação abaixo:
calma mbappe e só um amistoso 😅 pic.twitter.com/YLh6c3BDpV— ✴︎ kyky (@hylzay) August 16, 2026
kylian mbappe no primeiro marcou aos 6 minutos, tentou o segundo, jogando MUITO, já tomou CARTA AMARELO em 39 minutos em um AMISTOSO, ele vai voar essa temporada ! pic.twitter.com/9Rc7uUUyIf— ✴︎ kyky (@hylzay) August 16, 2026
Mbappé muito mala tsc, cartão amarelo merecido— Jude Bellingham fan account (@bellatrixstark) August 16, 2026
Mbappé that was not needed— IBRAH (@IbrahRMFC) August 16, 2026
Tradução: "Isso não era necessário Mbappé".
mbappé metendo a mãozada no cara manokkkkkk toma seu amarelo— nÉv (@divosmin) August 16, 2026
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