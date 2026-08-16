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Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'

Francês teve desentendimento com adversário

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:01
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Mbappé em ação durante Real Madrid x Schalke 04 pela pré-temporada europeia
Mbappé em ação durante Real Madrid x Schalke 04 pela pré-temporada europeia (Foto: Ina Fassbender/AFP)

O Real Madrid venceu o primeiro tempo do confronto contra o Schalke 04 por 2 a 0, deste domingo (16), na Alemanha, por um amistoso de pré-temporada. Apesar de ter marcado um dos gols do time merengue, Kylian Mbappé protagonizou um momento controverso.

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Aos 39 minutos da primeira etapa, o atacante teve um desentendimento com um adversário dentro de campo. No conflito, Mbappé o empurrou com uma ação perto do rosto. Em campo, o árbitro interveio rapidamente e puniu o francês com um cartão amarelo.

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram a ação do camisa 10. A maior parte das reações foram negativas, em tom de reprovação a ação. Contudo, teve quem chamou atenção para o fato de Mbappé está focado até em uma partida amistosa. Veja a reação abaixo:

Tradução: "Isso não era necessário Mbappé".

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