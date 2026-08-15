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Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre Palmeiras

Equipes se enfrentaram pela 23ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 18:45
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Palmeiras chega como favorito para o jogo (Foto: Reprodução/Jhon Arias)
Arias em ação pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante e depois o confronto, os torcedores do clube carioca não perdoaram o meia John Arias, que atualmente defende o alviverde.

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Nos 90 minutos, o colombiano foi constantemente vaiado e xingado pelos torcedores presentes no estádio. Após o apito final, a provocação dos torcedores continuou e diversos internautas aproveitaram a vitória para debochar do jogador.

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John Arias foi peça fundamental no título da Libertadores do Fluminense de 2023, mas deixou o clube após a campanha histórica para jogar na Europa. Em menos de um ano na Inglaterra, ele retornou para o Brasil, e atualmente defende o Palmeiras. Veja a provocação tricolor abaixo:

Como foi Fluminense x Palmeiras?

Texto por: Pedro Brandão

O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.

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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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