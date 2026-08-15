Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre Palmeiras
Equipes se enfrentaram pela 23ª rodada do Brasileirão
O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante e depois o confronto, os torcedores do clube carioca não perdoaram o meia John Arias, que atualmente defende o alviverde.
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Nos 90 minutos, o colombiano foi constantemente vaiado e xingado pelos torcedores presentes no estádio. Após o apito final, a provocação dos torcedores continuou e diversos internautas aproveitaram a vitória para debochar do jogador.
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John Arias foi peça fundamental no título da Libertadores do Fluminense de 2023, mas deixou o clube após a campanha histórica para jogar na Europa. Em menos de um ano na Inglaterra, ele retornou para o Brasil, e atualmente defende o Palmeiras. Veja a provocação tricolor abaixo:
O Fluminense vencer o Palmeiras de Jhon Árias com o gol de German Cano é sintomático. Um ídolo de verdade— Flávio Yoshida (@fyoshida14) August 15, 2026
SOBROU NADA PRO JHON ÁRIAS AVISA— Luíza (@naoeanaluiza) August 15, 2026
vai ser ferrar JHON ÁRIAS aqui é fluminense— Mari ᶠᶠᶜ✝️ (@Mariana13042018) August 15, 2026
ISSO É FLUMINENSE FILMA O ARIAS POR FAVOR— caião (@yuqinense) August 15, 2026
merece tudo de ruim, TE ODEIO JHON ÁRIAS https://t.co/3E0x9huHGW— Agatha ✨ (@agatitaffc) August 15, 2026
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto por: Pedro Brandão
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
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