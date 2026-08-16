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Guardiola vira assunto em Arsenal x Manchester City: 'Vai voltar'

Equipes se enfrentam pela final da Supercopa da Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 12:13
Atualizado há 1 minutos
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Pep Guardiola reage durante jogo entre Manchester City e Salford City, pela FA Cup
Pep Guardiola reage durante jogo entre Manchester City e Salford City, pela FA Cup (Foto: Oli Scarff/AFP)

O treinador Pep Guardiola virou assunto nas redes sociais na derrota do Manchester City diante do Arsenal por 3 a 0, pela final da Supercopa da Inglaterra. Torcedores do Citizens, ex-clube do espanhol, repercutiram sobre a estreia de Enzo Maresca no clube.

➡️ Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori e Havertz

Os Gunners saíram na frente do placar durante a primeira etapa com gols de Riccardo Calafiori e Kai Havertz. A desvantagem de dois gols fez torcedores do Manchester City relembrarem a época em que Pep Guardiola comandava a equipe.

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O treinador espanhol construiu uma era no time inglês. Ao todo, foram dez temporadas no comando da equipe, tendo conquistado 20 títulos importantes. O principal foi o da Champions League de 2023. Agora, o comandante do Manchester City é Enzo Maresca. Veja a repercussão do primeiro tempo da final da Supercopa da Inglaterra abaixo:

Tradução: "Pep Guardiola se foi, o velho City está de volta".

Como foi Arsenal x Manchester City?

Texto por: Tiago Mendes

Primeiro tempo

O Arsenal começou a partida em ritmo intenso e precisou de apenas 22 segundos para transformar a superioridade inicial em vantagem. Lewis-Skelly encontrou Calafiori em profundidade, e o lateral italiano avançou com tranquilidade antes de finalizar rasteiro no canto de Donnarumma. O gol relâmpago confirmou a postura agressiva dos Gunners desde o primeiro toque na bola, enquanto o Manchester City demorou a encontrar espaços para reagir. Foden levou perigo aos 19 minutos, mas parou em defesa de Raya, e Haaland também teve uma oportunidade após passe de Doku, sem conseguir superar o goleiro espanhol.

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A equipe de Mikel Arteta, porém, continuou criando as principais oportunidades e chegou ao segundo gol aos 37 minutos. Odegaard levantou a bola na área, Tzolis desviou de cabeça e encontrou Havertz, que completou para as redes. O City tentou responder na sequência e teve duas boas chances em uma mesma jogada: Raya defendeu finalização de Haaland, e, no rebote, Ben White bloqueou o chute de Doku. Antes do intervalo, o Arsenal ainda chegou perto do terceiro, mas Gvardiol salvou em cima da linha após finalização de Odegaard.

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Segundo tempo

O Arsenal voltou do intervalo mantendo a intensidade e ampliou a vantagem logo no início da etapa. Tzolis recebeu pela esquerda e acionou Odegaard, que passou por Gvardiol antes de driblar Donnarumma e mandar a bola para o fundo da rede. Com 3 a 0 no placar, os Gunners passaram a controlar o ritmo da partida, enquanto o Manchester City aumentou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Os torcedores do Arsenal chegaram a gritar "olé" nas arquibancadas diante da superioridade da equipe.

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O City só voltou a ameaçar com mais perigo na reta final. Marmoush arriscou de longe e obrigou Raya a trabalhar, enquanto Cherki criou espaço pela direita e encontrou Semenyo dentro da área. O atacante finalizou rasteiro, mas o goleiro do Arsenal apareceu novamente para fazer uma boa defesa e preservar a vantagem. Com o adversário sem conseguir reagir, os Gunners administraram os minutos finais e confirmaram a vitória por 3 a 0 na abertura oficial da temporada.

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Semenyo e Tzolis em ação no duelo entre Arsenal e Manchester City na Supercopa da Inglaterra
Semenyo e Tzolis em ação no duelo entre Arsenal e Manchester City na Supercopa da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis / AFP)
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