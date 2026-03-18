Veja gol em Atlético-MG x São Paulo: Iván Roman marca para o Galo

O Atlético-MG saiu na frente do placar contra o São Paulo, nesta quarta-feira (18), na Arena MRV, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Iván Román foi o responsável por balançar as redes para o Galo no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Casagrande é sincero sobre Neymar na Seleção: 'Sem ficar esperando'

O gol do camisa 3 aconteceu já no segundo tempo da partida. As equipes iam protagonizando um empate sem gols, até que aos 18 minutos, Iván Román subiu mais que a defesa do Tricolor paulista para marcar de cabeça. Veja o gol abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável