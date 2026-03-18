Veja gol em Atlético-MG x São Paulo: Iván Roman marca para o Galo
Equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão
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O Atlético-MG saiu na frente do placar contra o São Paulo, nesta quarta-feira (18), na Arena MRV, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Iván Román foi o responsável por balançar as redes para o Galo no confronto.
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O gol do camisa 3 aconteceu já no segundo tempo da partida. As equipes iam protagonizando um empate sem gols, até que aos 18 minutos, Iván Román subiu mais que a defesa do Tricolor paulista para marcar de cabeça. Veja o gol abaixo:
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