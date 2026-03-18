Roger Machado poupa titulares e muda escalação do líder São Paulo contra o Atlético-MG

O líder São Paulo está pronto para enfrentar o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, pela sétima rodada do Brasileirão. Para esta partida, o técnico Roger Machado fez algumas mudanças na equipe titular, poupando alguns nomes.

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Com a ausência do lateral-direito Lucas Ramon, poupado em razão de desgastes, Maik assumiu a posição nesta noite, enquanto Cédric, que vem tendo poucas oportunidades e muitas vezes nem relacionado, fica no banco de reservas em Belo Horizonte.

Em razão do desgaste do elenco, a comissão técnica também optou por mexer em outros setores da equipe, principalmente no ofensivo, com a entrada de Cauly na vaga de Lucas Moura e André Silva na de Luciano.

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Escalação do São Paulo:

Rafael, Maik, Alan Franco, Sabino e Enzo Diaz; Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla e Cauly; André Silva e Calleri.

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