Atlético-MG está escalado com mudanças para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão
Galo está definido para enfrentar o Tricolor às 20h na Arena MRV
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O Atlético está escalado para enfrentar o São Paulo em jogo da 7° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira (18) às 20h na Arena MRV.
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Como chegam as equipes?
O Atlético chega após ser derrotado por 2 a 0 para o Vitória no Barradão, no último sábado (14). No Campeonato Brasileiro busca se recuperar uma vez que o início é abaixo do esperado. A equipe tem apenas uma vitória nas seis rodadas iniciais, além de dois empates e três derrotas. Ocupa a 16° posição com cinco pontos.
Suspensos: Ruan
Lesionados: Maycon, Cissé e Vitor Hugo
Já o São Paulo faz ótima campanha no Brasileirão, é o líder isolado e invicto da competição. Na última rodada venceu de virada o RB Bragantino por 2 a 1 e chegou a cinco triunfos e um empate, somando 16 pontos na tabela.
Lesionados: Ryan Francisco (transição)
Confira as informações e as escalações de Atlético x São Paulo
Atlético-MG x São Paulo
7° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 18 de março às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson, Preciado, Iván Román, Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra
São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Maik, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Cauly, André Silva e Calleri
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