Europeus criticam atacante do Atlético-MG: 'Não responde'
Reinier virou manchete no Diario AS
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O atacante Reinier, ex-Real Madrid, vive um momento delicado no Atlético-MG e virou alvo de críticas na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS", de Madri, publicou uma análise sobre a fase do jogador de 24 anos e foi contundente: "Não responde". O veículo destacou a queda de rendimento do brasileiro após um início promissor em 2026 e a má fase do Galo no Campeonato Brasileiro.
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Reinier começou o ano em excelente forma física e transbordando confiança. Foram três gols em janeiro, no início do Campeonato Mineiro, e a expectativa era de que 2026 fosse seu ano de afirmação. O Atlético-MG chegou à final do estadual, mas perdeu para o Cruzeiro em uma partida marcada por confusão generalizada. Com o passar das semanas e o aumento da pressão, o desempenho do ex-atacante do Real Madrid caiu drasticamente.
Queda de rendimento de Reinier
O Diario AS destacou a atuação de Reinier na derrota do Galo para o Vitória no último sábado, pelo Brasileirão. O atacante foi titular, jogou 84 minutos e teve pouca influência na partida. Aos 72 minutos, com a equipe perdendo por 2 a 0, Reinier desperdiçou uma chance clara que poderia recolocar o time no jogo.
O técnico Eduardo Domínguez tem demonstrado confiança no jogador desde sua chegada. O argentino lhe deu vaga no time titular e também oportunidades vindo do banco. No entanto, durante esse tempo, Reinier pareceu um tanto frio e errático, segundo a publicação do AS.
O Atlético-MG soma apenas cinco pontos em seis jogos no Brasileirão e ocupa a parte de baixo da tabela. A situação é delicada para Reinier e seus companheiros, especialmente após a saída do técnico Jorge Sampaoli. Veteranos como Hulk também não vêm impressionando, e as novas contratações ainda não corresponderam às expectativas.
Para o Diario AS, esta temporada é decisiva para Reinier. Se ele perder espaço no time titular, pode ver sua passagem por um clube de alto nível se complicar ainda mais, mesmo tendo contrato com o Galo até dezembro de 2029.
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