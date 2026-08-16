Gigante argentino contrata ex-zagueiro do Vasco como técnico Brasileiro e com nacionalidade uruguaia, Jadson Viera assume o Independiente

O Independiente, da Argentina, anunciou a contratação de Jadson Viera como novo técnico. O brasileiro, que tem nacionalidade uruguaia, jogou no Vasco em 2010 e estava sem clube desde março, quando foi demitido do Nacional, do Uruguai. O acordo com o clube argentino é por um ano, mas prevê possibilidade de rescisão sem custos em dezembro.

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Jadson Viera assume o cargo no lugar de Gustavo Quinteros, ex-Grêmio, demitido na sexta-feira (14). O brasileiro é um caso raro de treinador do País que assume o comando técnico de um time da elite do futebol argentino.

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— Chegamos com grande entusiasmo para alcançar coisas importantes e levar o Independiente ao topo. Já tenho uma visão completa de todos os jogadores, incluindo alguns da base. Gosto de dar importância aos jogadores do clube; esta etapa pode ser para um deles. Sei exatamente o que quero contribuir — declarou Jadson Viera ao canal oficial do Independiente.

Jadson Viera tem a missão de recuperar o Independiente no Argentino (Foto: X/@independiente)

A equipe vem de duas derrotas e ocupa a oitava posição no Grupo A do Campeonato Argentino (Clausura). O Independiente volta a campo nesta segunda-feira (17), quando enfrenta o Lanús, fora de casa. Para a partida, contudo, o time terá o interino Carlos Matheu no comando técnico. Viera ficará no banco pela primeira vez no próximo sábado (22), quando a equipe receberá o Independiente Rivadavia.

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— O objetivo é vencer um jogo de cada vez. Não vim para cá pensando além disso. Serão semanas de trabalho que preciso aproveitar ao máximo. É muito claro que precisamos nos classificar para as competições internacionais, sermos fortes em casa e começar a transmitir algo muito positivo para os torcedores — sustentou Jadson Viera.

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