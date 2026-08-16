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Haaland em campo: confira a escalação do Manchester City para a Supercopa

Citizens terão a estreia de Elliot Anderson na equipe titular

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 10:33
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Manchester City venceu o amistoso contra as estrelas da K-League por 3 a 1
Manchester City venceu o amistoso contra as estrelas da K-League por 3 a 1 (Foto: GREG BAKER / AFP)

O Manchester City estreia oficialmente na temporada 2026/27 neste domingo (16), contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra. Para a decisão, Enzo Maresca escala Elliot Anderson como titular no meio-campo, enquanto Haaland será a referência no ataque. O confronto também marca a primeira partida oficial do treinador italiano à frente dos Citizens.

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Os Citizens chegam à decisão como campeões da Copa da Inglaterra e buscam o oitavo título da Supercopa da Inglaterra. O duelo também representa o início oficial da nova era do clube após a saída de Pep Guardiola, que comandou a equipe por dez anos.

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Confira os 11 escolhidos por Maresca⚪🔵

Uma das principais novidades na escalação é Elliot Anderson, contratado por 116 milhões de libras. O meio-campista começa como titular e fará sua estreia pelo Manchester City. No ataque, Haaland será acompanhado por Semenyo e Doku. O banco de reservas dos Citizens conta com alternativas importantes para o decorrer da partida. Rulli, Guéhi, Marmoush, Cherki, Nico, Grealish, Aït-Nouri, Matheus Nunes e Rico Lewis ficam à disposição de Maresca. Grealish está relacionado, mas começa entre os suplentes, enquanto Cherki também aguarda uma oportunidade no banco. Por outro lado, Rodri não foi relacionado para a decisão. Savinho também ficou fora da lista, em meio às negociações para uma possível transferência ao Tottenham.

GOL: Donnarumma
LD: Khusanov
ZAG: Rúben Dias
ZAG: Gvardiol
LE: O'Reilly
MEI: Kovacic
MEI: Elliot Anderson
MEI: Foden
ATA: Semenyo
ATA: Doku
ATA: Haaland

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Manchester City venceu o amistoso contra as estrelas da K-League por 3 a 1
Manchester City venceu o amistoso contra as estrelas da K-League por 3 a 1 (Foto: GREG BAKER / AFP)

Tudo sobre Manchester City x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Arsenal
Supercopa da Inglaterra 2026/27 – Final

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (ING) e Blake Antrobus (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)

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