Haaland em campo: confira a escalação do Manchester City para a Supercopa
Citizens terão a estreia de Elliot Anderson na equipe titular
O Manchester City estreia oficialmente na temporada 2026/27 neste domingo (16), contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra. Para a decisão, Enzo Maresca escala Elliot Anderson como titular no meio-campo, enquanto Haaland será a referência no ataque. O confronto também marca a primeira partida oficial do treinador italiano à frente dos Citizens.
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Os Citizens chegam à decisão como campeões da Copa da Inglaterra e buscam o oitavo título da Supercopa da Inglaterra. O duelo também representa o início oficial da nova era do clube após a saída de Pep Guardiola, que comandou a equipe por dez anos.
Confira os 11 escolhidos por Maresca⚪🔵
Uma das principais novidades na escalação é Elliot Anderson, contratado por 116 milhões de libras. O meio-campista começa como titular e fará sua estreia pelo Manchester City. No ataque, Haaland será acompanhado por Semenyo e Doku. O banco de reservas dos Citizens conta com alternativas importantes para o decorrer da partida. Rulli, Guéhi, Marmoush, Cherki, Nico, Grealish, Aït-Nouri, Matheus Nunes e Rico Lewis ficam à disposição de Maresca. Grealish está relacionado, mas começa entre os suplentes, enquanto Cherki também aguarda uma oportunidade no banco. Por outro lado, Rodri não foi relacionado para a decisão. Savinho também ficou fora da lista, em meio às negociações para uma possível transferência ao Tottenham.
⚽ GOL: Donnarumma
⚽ LD: Khusanov
⚽ ZAG: Rúben Dias
⚽ ZAG: Gvardiol
⚽ LE: O'Reilly
⚽ MEI: Kovacic
⚽ MEI: Elliot Anderson
⚽ MEI: Foden
⚽ ATA: Semenyo
⚽ ATA: Doku
⚽ ATA: Haaland
Tudo sobre Manchester City x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Arsenal
Supercopa da Inglaterra 2026/27 – Final
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (ING) e Blake Antrobus (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)
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