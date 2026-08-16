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Bruno Guimarães titular: confira a escalação do Arsenal para a Supercopa

Brasileiro fará sua estreia oficial pelos Gunners

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 10:23
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal
Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal. (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Arsenal estreia oficialmente na temporada 2026/27 neste domingo (16), contra o Manchester City, pela Supercopa da Inglaterra. Para a decisão, Mikel Arteta promove as estreias de Bruno Guimarães e Tzolis como titulares. O brasileiro, contratado do Newcastle por 75 milhões de libras, começa no meio-campo ao lado de Lewis-Skelly e Odegaard.

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Os Gunners chegam ao confronto como atuais campeões da Premier League e buscam o título da Supercopa da Inglaterra. Na preparação para a temporada, a equipe venceu o Girona, perdeu para Betis e Borussia Dortmund e empatou com o Como antes de levar a melhor nos pênaltis.

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Confira os 11 escolhidos por Arteta 🔴⚪

Além de Bruno Guimarães, Christos Tzolis também faz seu primeiro jogo pelo Arsenal. O atacante chegou ao clube por 34 milhões de libras e foi escolhido por Arteta para começar a decisão entre os titulares. O banco dos Gunners conta com nomes importantes para a sequência da partida. Arrizabalaga, Hincapié, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Dowman, Saka e Gyökeres ficam como opções para o treinador. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli não foram relacionados para a partida contra o Manchester City. Também ficaram fora da lista Saliba, que se recupera de um problema nas costas, e Jurrien Timber, ainda sem condições de jogo.

GOL: Raya
LD: Ben White
ZAG: Mosquera
ZAG: Gabriel Magalhães
LE: Calafiori
MEI: Lewis-Skelly
MEI: Bruno Guimarães
MEI: Odegaard
ATA: Madueke
ATA: Tzolis
ATA: Havertz

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Tudo sobre Manchester City x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Arsenal
Supercopa da Inglaterra 2026/27 – Final

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (ING) e Blake Antrobus (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)

Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal
Bruno Guimarães é apresentado no estádio e aplaude torcida do Arsenal (Foto: CARLOS JASSO / AFP)

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