Atitude de torcida do Fluminense com Arias viraliza: 'Desesperado'
Ex-jogador do Tricolor reencontra antiga equipe pelo Brasileirão
O primeiro tempo do confronto entre Fluminense e Palmeiras, deste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada foi marcado por provocações. Da arquibancada do estádio, torcedores do tricolor não perdoaram o meia Arias no reencontro no futebol brasileiro.
➡️ Pré-temporada de João Pedro pelo Chelsea repercute: 'Está mordido'
Durante todo os primeiros 45 minutos, o jogador colombiano foi vaiado por grande parte da torcida do Fluminense presente no estádio. A atitude dos torcedores viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões.
De um lado, teve torcedor que apoiou a postura dos presentes no Maracanã. Arias foi peça fundamental na campanha do título da Libertadores de 2023, mas depois deixou o clube para jogar na Inglaterra. Pouco tempo depois, o colombiano retornou ao Brasil para jogar pelo Palmeiras. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Vidente crava resultado de Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão
J U D A R I A S— Airton (@Airton1075) August 15, 2026
Impressão minha? Ou o John Arias tá sentindo o golpe? Tá jogando nada— Henrique 🙂↕️ (@Henrikipedia83) August 15, 2026
- Quem merece é quem ainda ta no time— - BrauBrau🇭🇺 🤴 (@braudinnialves) August 15, 2026
Arias parece tá tão desesperado pra calar o estádio que não sabe o que fazer— Zampa ☭ⓟ💚 (@ZampaSEP) August 15, 2026
tem que xingar mesmo, mercenário— AC17 (@_ACG_17) August 15, 2026
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Decisão de Daronco em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'Há 2 minutos
Fora de Campo
Veja gols em Fluminense x Palmeiras: Gustavo Gómez e Hulk marcamHá 1 hora
Fora de Campo
Atuação de Igor Thiago pelo Brentford chama atenção: 'Com tudo'Há 1 hora
Fora de Campo
Clube alemão anuncia ex-padrasto de Neymar como reforçoHá 2 horas
Futebol Internacional
Haaland quebra quatro recordes e entra para o 'Guinness'Há 2 horas
Fora de Campo
Pré-temporada de João Pedro pelo Chelsea repercute: 'Está mordido'Há 4 horas
Mais LANCE!