Atitude de torcida do Fluminense com Arias viraliza: 'Desesperado' Ex-jogador do Tricolor reencontra antiga equipe pelo Brasileirão

O primeiro tempo do confronto entre Fluminense e Palmeiras, deste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada foi marcado por provocações. Da arquibancada do estádio, torcedores do tricolor não perdoaram o meia Arias no reencontro no futebol brasileiro.

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Durante todo os primeiros 45 minutos, o jogador colombiano foi vaiado por grande parte da torcida do Fluminense presente no estádio. A atitude dos torcedores viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões.

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De um lado, teve torcedor que apoiou a postura dos presentes no Maracanã. Arias foi peça fundamental na campanha do título da Libertadores de 2023, mas depois deixou o clube para jogar na Inglaterra. Pouco tempo depois, o colombiano retornou ao Brasil para jogar pelo Palmeiras. Veja a repercussão abaixo:

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J U D A R I A S — Airton (@Airton1075) August 15, 2026

Impressão minha? Ou o John Arias tá sentindo o golpe? Tá jogando nada — Henrique 🙂‍↕️ (@Henrikipedia83) August 15, 2026

- Quem merece é quem ainda ta no time — - BrauBrau🇭🇺 🤴 (@braudinnialves) August 15, 2026

Arias parece tá tão desesperado pra calar o estádio que não sabe o que fazer — Zampa ☭ⓟ💚 (@ZampaSEP) August 15, 2026

tem que xingar mesmo, mercenário — AC17 (@_ACG_17) August 15, 2026

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