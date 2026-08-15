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Atitude de torcida do Fluminense com Arias viraliza: 'Desesperado'

Ex-jogador do Tricolor reencontra antiga equipe pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 17:25
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Arias em ação durante Fluminense x Palmeiras
Arias em ação durante Fluminense x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O primeiro tempo do confronto entre Fluminense e Palmeiras, deste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada foi marcado por provocações. Da arquibancada do estádio, torcedores do tricolor não perdoaram o meia Arias no reencontro no futebol brasileiro.

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Durante todo os primeiros 45 minutos, o jogador colombiano foi vaiado por grande parte da torcida do Fluminense presente no estádio. A atitude dos torcedores viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões.

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De um lado, teve torcedor que apoiou a postura dos presentes no Maracanã. Arias foi peça fundamental na campanha do título da Libertadores de 2023, mas depois deixou o clube para jogar na Inglaterra. Pouco tempo depois, o colombiano retornou ao Brasil para jogar pelo Palmeiras. Veja a repercussão abaixo:

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