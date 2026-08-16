AO VIVO: Veja lance a lance o duelo entre Arsenal e Manchester City pela Supercopa
Acompanhe todos os detalhes da grande decisão
Manchester City e Arsenal se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, pela final da Supercopa da Inglaterra. Os Gunners estão vencendo por 2 a 0 com gols de Calafiori e Havertz.
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Bruno Guimarães titular: confira a escalação do Arsenal para a Supercopa
Acompanhe, no Lance!, todos os momentos da grande decisão de abertuda da temporada inglesa abaixo:
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Confira os melhores lances da partida:
Primeiro tempo:
- QUASE GOL DO ARSENAL! Aos 45 minutos da primeira etapa, o Arsenal chegou novamente com perigo em jogada construída pelo lado esquerdo. Havertz recebeu e cruzou, mas Donnarumma interceptou e deixa a bola viva nos pés de Odegaard. O norueguês se esforçou para finalizar e consegue, porém Gvardiol tira a bola em cima da linha!
- 39:01: O Manchester City chega com ímpeto ao ataque e cria duas chances claras. Na primeira, Doku toca para Haaland, que chuta forte e para em defesa de Raya. Em seguida, os Citizens ficam com o rebote: Semenyo carrega até a linha de fundo e cruza para Doku chutar, mas Ben White trava a finalização e impede o gol.
- 37:12: Calafiori recebe cartão amarelo por simulação!
- GOL DO ARSENAL: Frente a um City que estava conseguindo sair para o jogo, o Arsenal foi ao ataque e chegou ao gol com Kai Havertz. Odegaard cruzou para Tzolis, que cabeceou para o meio e achou o alemão para fazer o segundo.
- 23:20: Phil Foden para o contra-ataque do Arsenal e recebe cartão amarelo.
- 19:32: O Manchester City chega com perigo pela primeira vez com Foden, que obriga Raya a fazer uma boa defesa. No rebote, O'Reilly recupera a bola e toca para Haaland, mas a falta do jogador dos Citizens no desarme é marcada.
- 14:00: Odegaard cobra escanteio fechado e, no meio da confusão, Gabriel Magalhães cai dentro da área. Os Gunners pedem pênalti, mas o jogo segue.
- O Arsenal está jogando muito e dominando o confronto. O Manchester City até conseguiu equilibrar as ações, porém os Gunners continuam criando as chances mais perigosas.
- GOL-RELÂMPAGO: No primeiro minuto de jogo, aos 22 segundos, Calafiori abre o placar para o Arsenal!
- Começa o jogo!
Tudo sobre Manchester City x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Arsenal
Supercopa da Inglaterra 2026/27 – Final
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (ING) e Blake Antrobus (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)
⚽ ESCALAÇÕES
🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardio, O'Reilly; Kovacic, Elliot Anderson, Foden; Semenyo, Doku e Haaland
🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Mosquera, Calafiori; Bruno Guimarães, Odegaard, Lewis-Skelly; Madueke, Havertz, Tzolis
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