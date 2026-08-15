Decisão de Daronco em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'
Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
O segundo tempo do confronto entre Fluminense e Palmeiras, desta sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão foi marcado por polêmica de arbitragem. Uma decisão do árbitro Anderson Daronco repercutiu negativamente nas redes sociais.
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A polêmica aconteceu no início da segunda etapa. O cronômetro marcava onze minutos, quando o lateral Giay acertou a bola com a mão dentro da área. Imediatamente, jogadores do Fluminense reclamaram e pediram pênalti no lance.
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Apesar da manifestação, Anderson Daronco se manteve convicto da marcação em campo. O VAR também não interveio na decisão. Nas redes sociais, torcedores reclamaram da não marcação de pênalti. Veja a repercussão abaixo:
Pênalti claro pro fluminense e o daronco fingiu que não viu— Semanu (@semanuofc) August 15, 2026
bizarro como o palmeiras assalta todo mundo
Que vergonha. Pênalti claro !— Flu Sem Pavão (@FluIronico) August 15, 2026
Esse Daronco é uma piada, sempre ele.
Daronco operou o @FluminenseFC . Se isso não é pênalti.. nada mais é— Alvarengo🇧🇼💙🇧🇼💙 (@Marcelo07371634) August 15, 2026
Daronco está operando o Fluminense sem anestesia.— FLAMENGO ATÉ MORRER☀️ (@Flavio_Flameng) August 15, 2026
Ridícula !!
Daronco é péssimo— 2L (@hrq_luan) August 15, 2026
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto por: Pedro Brandão
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
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