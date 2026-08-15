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Decisão de Daronco em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 17:59
Atualizado há 3 minutos
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Anderson Daronco apitará o clássico entre Vasco e Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Anderson Daronco foi alvo de críticas em Fluminense x Palmeiras (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O segundo tempo do confronto entre Fluminense e Palmeiras, desta sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão foi marcado por polêmica de arbitragem. Uma decisão do árbitro Anderson Daronco repercutiu negativamente nas redes sociais.

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A polêmica aconteceu no início da segunda etapa. O cronômetro marcava onze minutos, quando o lateral Giay acertou a bola com a mão dentro da área. Imediatamente, jogadores do Fluminense reclamaram e pediram pênalti no lance.

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Apesar da manifestação, Anderson Daronco se manteve convicto da marcação em campo. O VAR também não interveio na decisão. Nas redes sociais, torcedores reclamaram da não marcação de pênalti. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Fluminense x Palmeiras?

Texto por: Pedro Brandão

O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.

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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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