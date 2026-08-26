Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma
Cruz-Maltino leva desvantagem no histórico do confronto pela competição
Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto marcará o quarto encontro entre as equipes na história da competição — considerando os duelos de ida e volta, serão oito partidas. O retrospecto, porém, é favorável ao time baiano.
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O primeiro encontro aconteceu em 1989, justamente na primeira edição da Copa do Brasil. No jogo de ida, no estádio Joia da Princesa, com mando do Vitória, as equipes empataram em 0 a 0. Na volta, o Leão da Barra venceu por 2 a 1 e avançou para a fase seguinte. Hugo abriu o placar para o Vitória, mas Vivinho deixou tudo igual para o Vasco. No fim da partida, Marquinhos marcou o gol da classificação da equipe baiana.
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Única classificação do Vasco aconteceu em 2009
Vasco e Vitória só voltaram a se enfrentar pela Copa do Brasil 20 anos depois, em 2009. Foi justamente a única ocasião em que o Cruz-Maltino levou a melhor no confronto.
Nas quartas de final, o Vasco venceu o primeiro jogo por 4 a 0, em São Januário, e encaminhou a classificação. Na partida de volta, no Barradão, as equipes empataram em 1 a 1, resultado suficiente para garantir a vaga vascaína na semifinal.
No ano seguinte, os clubes se reencontraram, novamente nas quartas de final. Desta vez, o Vitória levou a melhor. A equipe baiana venceu por 2 a 0 em Salvador. No Rio de Janeiro, o Vasco ganhou por 3 a 1, mas acabou eliminado pelo critério do gol marcado fora de casa.
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Último encontro foi em 2017
O confronto mais recente pela Copa do Brasil aconteceu em 2017, ainda na terceira fase. No jogo de ida, em São Januário, Vasco e Vitória empataram.
Na partida de volta, no Barradão, o zagueiro Alan Costa marcou no segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0 para o time baiano, que avançou na competição.
Agora, nove anos depois, Vasco e Vitória voltam a se encontrar no torneio. O Cruz-Maltino busca repetir o único capítulo positivo do histórico e avançar para a semifinal da Copa do Brasil.
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