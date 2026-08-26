Vasco tem time bastante modificado para enfrentar o Vitória; veja a escalação Cruz-Maltino escala força máxima para o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil

O Vasco está definido para enfrentar o Vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador Pedro Emanuel fez algumas alterações em relação à equipe que perdeu para o o Palmeiras no último final de semana. Colidio, Spinelli, Barros e Ramon Rique ganham as vagas de Adson, David, Sosa e Tchê Tchê. Além disso, o Cruz-Maltino não vai contar com Cuiabano, que teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. No seu lugar, o treinador Pedro Emanuel optou por Lucas Pitón.

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Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Colidio, Andrés Gómez e Spinelli.

➡️ Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma

Colidio marcou o gol de honra do Vasco na derrota para o Palmeiras por 4 a 1 (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

➡️ Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma

Escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caio Gonçalves, Martínez e Zé Vitor; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer. (Técnico: Jair Ventura)

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✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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