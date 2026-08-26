Vasco tem time bastante modificado para enfrentar o Vitória; veja a escalação
Cruz-Maltino escala força máxima para o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil
O Vasco está definido para enfrentar o Vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador Pedro Emanuel fez algumas alterações em relação à equipe que perdeu para o o Palmeiras no último final de semana. Colidio, Spinelli, Barros e Ramon Rique ganham as vagas de Adson, David, Sosa e Tchê Tchê. Além disso, o Cruz-Maltino não vai contar com Cuiabano, que teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. No seu lugar, o treinador Pedro Emanuel optou por Lucas Pitón.
➡️ Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Colidio, Andrés Gómez e Spinelli.
➡️ Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma
➡️ Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma
Escalação do Vitória
Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caio Gonçalves, Martínez e Zé Vitor; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer. (Técnico: Jair Ventura)
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fora de Campo
Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragemHá 4 minutos
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'Há 6 minutos
Vasco
Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em umaHá 17 horas
Futebol Nacional
Bap, do Flamengo, processa Pedrinho, do Vasco, por danos moraisHá 1 dia
Vasco
Vasco se aproxima de acerto com atacante Bruno Duarte, do Estrela VermelhaHá 1 dia
Vasco
Pelo terceiro ano seguido, Vasco chega às quartas de final da Copa do BrasilHá 1 dia
Mais LANCE!