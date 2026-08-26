Após queda na Liga das Nações, 'Esporte Espetacular' debate o futuro do vôlei Seleção masculina foi eliminada na fase de grupos pela primeira vez

A reestruturação e o momento de transição do voleibol masculino brasileiro serão abordados em uma reportagem especial no programa 'Esporte Espetacular' deste domingo, dia 30, exibido logo após o 'Viver Sertanejo', na Globo.

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Tendo como ponto de partida a eliminação da seleção brasileira ainda na primeira fase da Liga das Nações, a matéria conduzida pelo repórter Marcelo Courrege analisa os fatores que levaram o país, historicamente uma das principais potências da modalidade, a perder espaço para seus concorrentes no cenário internacional.

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A investigação discute a formação de novos talentos, os investimentos nas categorias de base, o processo de renovação da seleção principal e os caminhos apontados para que o Brasil volte a ocupar um lugar de relevante no esporte.

Para analisar o panorama, a reportagem reúne depoimentos de dirigentes, gestores e ex-jogadores: Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV); Marcos Lerbach, ex-coordenador das categorias de base durante um dos períodos mais vitoriosos do país; Murilo, ex-atleta integrante de uma geração marcada por grandes conquistas; e Nalbert, também multicampeão pela seleção e atual comentarista de vôlei da Globo.

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Jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei fazem bloqueio duplo na VNL (Foto: Volleyballworld)

Definida a tabela do Sul-Americano de vôlei masculino; veja datas e horários

Nesta quarta-feira (26), foi anunciada a tabela do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, que acontece entre os dias 15 e 20 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira faz a estreia contra o Chile e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei masculino

Terça-feira (15/09)

1 . Argentina x Venezuela - 14h 2 . Colômbia x Bolívia - 17h 3 . Brasil x Chile - 20h

Quarta-feira (16/09)

1 . Argentina x Colômbia - 14h 2 . Venezuela x Chile - 17h 3 . Brasil x Bolívia - 20h

Quinta-feira (17/09)

1 . Argentina x Chile - 14h 2 . Bolívia x Venezuela - 17h 3 . Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (19/09)

1 . Brasil x Venezuela - 11h 2 . Argentina x Bolívia - 14h 3 . Chile x Colômbia - 17h

Domingo (20/09)

1 . Brasil x Argentina - 10h 2 . Chile x Bolívia - 13h 3 . Venezuela x Colômbia - 16h

*Horários de Brasília

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