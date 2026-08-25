Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil Cruz-Maltino e Leão da Barra começam disputa por vaga nas semifinais nesta quarta-feira (26)

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video. 📺➡️ Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo VAS VIT Copa do Brasil Quartas de final - Ida Data e Hora Quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local São Januário Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

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Como chegam Vasco e Vitória para a partida?

O Vasco chega para a partida em uma situação complexa. Apesar de ser um dos quatro clubes da Série A ainda vivos nas três principais competições em 2026, o Cruz-Maltino ocupa a penúltima posição do Brasileirão, com três pontos a menos que o primeiro time fora do Z-4. Mesmo diante do cenário delicado no campeonato nacional, o técnico Pedro Emanuel não deve poupar a equipe no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A expectativa é de casa cheia em São Januário, já que todos os ingressos haviam sido vendidos na noite de segunda-feira (25).

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Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco marcado pelo Adson contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

➡️ Pedro Emanuel aponta desperdício como problema do Vasco: 'Futebol é o gol, faz diferença'

No último fim de semana, o Vitória perdeu o clássico para o Bahia, no Barradão. Apesar do resultado, o Leão vive uma situação mais confortável no Brasileirão. A equipe baiana soma 29 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. Na Copa do Brasil, o Vitória chega às quartas de final após uma campanha de destaque. Nas oitavas, o time protagonizou uma classificação épica ao golear o Athletico-PR por 4 a 0. Antes disso, o Leão havia eliminado o Flamengo na quinta fase, com uma grande virada no Barradão.

Tudo sobre Vasco x Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson , Andrés Gómez e Colidio (David).

🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Martínez e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê.