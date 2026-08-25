Bap, do Flamengo, processa Pedrinho, do Vasco, por danos morais Rubro-Negro também pede retratação do mandatário vascaíno

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, entrou na Justiça contra Pedrinho, presidente do Vasco, e cobrou uma indenização por danos morais. O valor gira em torno de R$ 40 mil. No pedido, também consta uma retratação por parte do mandatário cruz-maltino.

A fala de Pedrinho sobre Bap ocorreu no dia 19 de agosto, durante o embarque da delegação vascaína para Assunção, no Paraguai, onde o time disputaria a Sul-Americana. Na ocasião, em conversa com jornalistas, Pedrinho afirmou:

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— Vou falar da pessoa Bap. Zero instituição Flamengo, tá? Estou falando do Bap especificamente. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita — disse o presidente do Vasco.

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Segundo informação confirmada pela reportagem do Lance!, a defesa de Bap utiliza justamente essa declaração para reforçar que os ataques foram direcionados ao presidente do Flamengo, e não à instituição.

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Além disso, também pesou para a defesa do mandatário rubro-negro o fato de que Pedrinho, até o momento, não havia se manifestado.

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No pedido, Bap cobra uma indenização de valor superior a R$ 40 mil e alega a gravidade da conduta por parte do mandatário vascaíno. Além da compensação financeira, o presidente do Flamengo também pede uma retratação por parte do dirigente.

O processo ainda inclui o pedido de pagamento das custas processuais.

Flamengo e Vasco vivem momento conturbado fora dos gramados ( Foto: Matheus Lima/Vasco)

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