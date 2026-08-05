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Após classificação do Santos, Neymar é xingado pelo presidente do Remo: 'Vagabundo'

Camisa 10 provoca torcida nas redes sociais, e presidente do Remo dispara contra atacante

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
05/08/2026 01:12
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Neymar entrou no intervalo da partida entre Remo e Santos. (Foto: Agência F8/Folhapress)
Neymar entrou no intervalo da partida entre Remo e Santos. (Foto: Agência F8/Folhapress)

O clima de rivalidade entre Neymar e a torcida do Remo começou ainda durante o aquecimento no gramado do Mangueirão, no Pará, para a partida entre o Santos e o Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Alvo de vaias, o camisa 10 respondeu com aplausos irônicos em direção às arquibancadas. Após a classificação do Peixe com a vitória por 1 a 0, o atacante voltou a provocar os torcedores ao publicar, em uma rede social, a mensagem: "Obrigada pelo carinho, Belém".

Mesmo com a eliminação, a torcida do Remo aplaudiu a equipe ao apito final. Nos bastidores, porém, o clima esquentou. Dirigentes dos dois clubes trocaram provocações no túnel de acesso aos vestiários, e um vídeo que circula nas redes sociais mostra Neymar dançando em resposta às provocações recebidas.

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Na zona mista do Mangueirão, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, criticou a postura do camisa 10 e disparou contra o jogador.

— Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um monte de crianças, fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar — afirmou o dirigente.

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A partida também ficou marcada pela expulsão do zagueiro Marllon, ainda no primeiro tempo, após uma falta em João Schmidt. O Remo contestou a decisão da arbitragem, tomada após revisão do VAR. Em protesto, o técnico Léo Condé não concedeu entrevista coletiva. Já o vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves, criticou duramente a atuação da equipe de arbitragem e afirmou que o clube foi prejudicado.

— O Remo mais uma vez foi prejudicado. O VAR não era para ter interferido e chamou o árbitro. Não temos o que falar. O VAR fez o jogo entre Vitória e Palmeiras, e veja o que aconteceu. Mais uma vez prejudica os times das regiões Norte e Nordeste e privilegia os times do eixo. É um absurdo o que aconteceu. Temos que profissionalizar a arbitragem brasileira urgentemente. É só analisar e ver o que aconteceu. O lance prejudicou o time e, consequentemente, tivemos a derrota — declarou.

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Neymar começou a partida no bando de reservas do Santos. (Foto: Agência F8/Folhapress)
Neymar começou a partida no bando de reservas do Santos. (Foto: Agência F8/Folhapress)

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