Por que Internacional x Flamengo não vai passar no Premiere? Bola rola às 19h30 (Brasília) desta quarta-feira (29)

A bola vai rolar às 19h30 (Brasília) desta quarta-feira (29) para Internacional x Flamengo, em Porto Alegre, em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva da Prime Vídeo.

O motivo é a divisão dos direitos de transmissão do Brasileirão. Nesta rodada, o Premiere será responsável pela exibição de nove dos dez jogos da competição. A única partida que não estará disponível no pay-per-view da Globo será justamente o duelo entre Internacional e Flamengo, escolhido pela Amazon, que nessa rodada tinha prioridade na escolha, para ter transmissão exclusiva no Prime Video.

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O contrato firmado pela empresa de streaming garante ao Prime Video o direito de exibir um jogo exclusivo por rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta rodada, a plataforma optou pelo confronto entre Internacional e Flamengo.

Internacional x Flamengo (Arte: Lance/Imago)

Flamengo x Internacional no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão desse ano, Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Colorado abriu o placar com Borré. Arrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro, de Filipe Luís, que saiu vaiado pela torcida.

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O Internacional chega pressionado para a partida contra o Flamengo. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa, torcedores foram ao Beira-Rio com faixas de protesto.

Para a partida desta quarta-feira, o Inter terá o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não ficou à beira do campo contra o Furacão por conta da morte de sua mãe.

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Por outro lado, os volantes Benjamin e Thiago Maia e o atacante João Victor, que estão no departamento médico, não ficam à disposição em Internacional x Flamengo. O mesmo vale para o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pela STJD por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

O Flamengo, por outro lado, também chega pressionado contra o Internacional, mas por um cenário diferente. Os torcedores ficaram na bronca com o empate com gosto amargo diante do São Paulo na última rodada, quando a equipe de Leonardo Jardim desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

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Para o jogo no Beira-Rio, o treinador terá o retorno de Carrascal, que está de volta após cumprir três jogos de suspensão impostos pelo STJD. Já Léo Ortiz, que se recuperou de lesão e vem treinando com o grupo, deve ser relacionado. Há a expectativa de Paquetá voltar a ser relacionado.

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