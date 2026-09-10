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Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após acerto com o Santos: 'Judas'

Negociação com jogador teve participação da equipe de Neymar

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 18:33
Atualizado há 3 minutos
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Coutinho em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026.
Coutinho em Vasco x Maricá pelo Campeonato Carioca 2026 (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Após o acerto do Santos com Philippe Coutinho nesta quinta-feira (10), ex-Vasco, com contrato válido até o fim da temporada, torcedores do Cruz-Maltino mandaram recado ao jogador.

➡️ Santos acerta contratação de Philippe Coutinho

Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro desse ano, com o clube em uma situação complicada na tabela e sequência ruim no Campeonato Carioca. Com a saída abrupta, torcedores do Cruz-Maltino não aceitaram bem, e, agora, a ida para o clube santista foi a gota d'água para a torcida do Vasco. O Santos disputa com o Vasco a Sul-Americana, além de estarem brigando contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

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Veja a repercussão:

Saída de Coutinho do Vasco

Philippe Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro deste ano. O vínculo do jogador com o clube ia até o meio do ano. O Vasco tinha interesse em renovar com o atleta e já havia iniciado conversas com o estafe do jogador. Por isso, a decisão pegou os dirigentes do clube de surpresa.

Coutinho, ex-Vasco, é novo reforço do Santos
Coutinho, ex-Vasco, é novo reforço do Santos (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No total, somando as duas passagens pelo Vasco, Coutinho disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, marcou 17 gols e deu sete assistências. Coutinho não atua desde que deixou o Vasco. O jogador rescindiu contrato para cuidar da saúde mental, mas vem mantendo a forma física.

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