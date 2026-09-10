Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após acerto com o Santos: 'Judas'
Negociação com jogador teve participação da equipe de Neymar
Após o acerto do Santos com Philippe Coutinho nesta quinta-feira (10), ex-Vasco, com contrato válido até o fim da temporada, torcedores do Cruz-Maltino mandaram recado ao jogador.
➡️ Santos acerta contratação de Philippe Coutinho
Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro desse ano, com o clube em uma situação complicada na tabela e sequência ruim no Campeonato Carioca. Com a saída abrupta, torcedores do Cruz-Maltino não aceitaram bem, e, agora, a ida para o clube santista foi a gota d'água para a torcida do Vasco. O Santos disputa com o Vasco a Sul-Americana, além de estarem brigando contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.
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Veja a repercussão:
espero que sirva de exemplo pros amantes desse mimado cairem na real de vez, ele nunca gostou do vasco e sempre ficou claro.— ¡bernardo cuêvas! シ ◤✠◢ (@obernardocuevas) September 10, 2026
Coutinho não é bem vindo na barreira do Vasco.— Robinho (@rbmonteiro_) September 10, 2026
Acompanhei toda a apuração do retorno do Coutinho ao Vasco. Foi um dos melhores momentos da minha carreira.— Daniel Morais (@daanielmorais) September 10, 2026
Estive na apresentação do camisa 10, recebido como "rei". Coisa rara no futebol.
Largou o barco. É uma das maiores ingratidões que já vi.
O que me dá mais nojo nessa história do Coutinho, é que para além de tudo, usou uma pauta extremamente importante que é a da saúde mental.— Túlio Veneno (@tulioveneno) September 10, 2026
Era só ter mandado a real e sair. Mas pra isso ele teria que ter sido sincero uma vez na vida. E ele sempre foi mascarado. Seria impossível.
Coutinho JUDAS! pic.twitter.com/VH4ZcExJJh— MAIS VASCÃO 💢 (@MaisVascao) September 10, 2026
Saída de Coutinho do Vasco
Philippe Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro deste ano. O vínculo do jogador com o clube ia até o meio do ano. O Vasco tinha interesse em renovar com o atleta e já havia iniciado conversas com o estafe do jogador. Por isso, a decisão pegou os dirigentes do clube de surpresa.
Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No total, somando as duas passagens pelo Vasco, Coutinho disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, marcou 17 gols e deu sete assistências. Coutinho não atua desde que deixou o Vasco. O jogador rescindiu contrato para cuidar da saúde mental, mas vem mantendo a forma física.
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