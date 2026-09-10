Fora da partida contra o Atlético-MG por causa de uma lesão na coxa direita, Neymar acompanhou de um dos camarotes da Vila Belmiro a vitória do Santos por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Durante o confronto, o atacante se envolveu em uma discussão com torcedores do Galo, o qual recebeu a leitura labial de Velloso.

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O que Neymar falou em Santos x Atlético-MG?

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Neymar aparece respondendo às provocações feitas por torcedores do Atlético-MG. O influenciador digital, Velloso realizou a leitura labial do camisa 10 do Santos, que estava apenas assistindo o confronto. Veja;

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Não é possível ouvir no vídeo o que foi dito pelos torcedores antes da resposta do atacante. A declaração do jogador, no entanto, repercutiu nas redes sociais após a partida.

Neymar acompanhou o jogo das tribunas da Vila Belmiro e demonstrou diferentes reações durante os 90 minutos. O atacante mostrou preocupação em alguns momentos, lamentou oportunidades desperdiçadas pelo Santos, aplaudiu a equipe e comemorou os dois gols marcados pelo Peixe. Willian Arão abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, enquanto Christian Oliva ampliou na etapa final.

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Lesão do camisa 10 que o deixou de fora deste duelo

O camisa 10 não pôde entrar em campo porque se recupera de uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita. O problema foi constatado após exames realizados no início de setembro, e a previsão de recuperação é de quatro a oito semanas. A tendência é de que Neymar fique afastado por um período próximo do limite máximo, podendo retornar apenas no início de novembro, dependendo da evolução do quadro.

A lesão aconteceu durante o empate sem gols entre Santos e Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 2 de setembro. Neymar sentiu o problema nos minutos finais do primeiro tempo e foi substituído no intervalo. O diagnóstico apontou uma ruptura parcial de fibras musculares na região do reto femoral, músculo importante para movimentos como levantar a perna, flexionar o quadril e correr.

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