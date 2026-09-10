Neymar posta indireta com referência a Coutinho; veja vídeo

Após o Santos encaminhar a contratação de Philippe Coutinho, Neymar movimentou as redes sociais ao publicar um story cantando a versão original da paródia criada pela torcida do Vasco para o meia.

➡️ Santos acerta contratação de Philippe Coutinho

No vídeo, o camisa 10 aparece sorridente ao som de "Te m*** depois do baile", música que ganhou uma versão adaptada pelos vascaínos: "A Barreira vai virar baile". Neymar ainda acrescentou um emoji de mago à publicação, em uma possível referência ao apelido de "mágico" dado ao amigo.

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➡️ Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após acerto com o Santos: 'Judas'

Veja o vídeo:

Em seu instagram, Neymar postou esse vídeo ao som da música original de "A barreira vai virar baile" e com um emoji de mágico 🧙‍♂️ pic.twitter.com/nTylYvPCJf — DataFut (@DataFutebol) September 10, 2026

Santos acerta contratação de Philippe Coutinho

O Santos acertou nesta quinta-feira (10) a contratação do meia Philippe Coutinho, ex-Vasco, com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes.

O Lance! apurou que a chegada de Coutinho deve ser a última movimentação do Santos nesta janela de transferências. Além do atacante, o clube também contratou Arthur, Rodinei, Lima e, mais recentemente, Everton Cebolinha.

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Neymar e Coutinho em Vasco x Santos (Foto: Léo Barrilari)

Saída de Coutinho do Vasco

Philippe Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro deste ano. O vínculo do jogador com o clube ia até o meio do ano. O Vasco tinha interesse em renovar com o atleta e já havia iniciado conversas com o estafe do jogador. Por isso, a decisão pegou os dirigentes do clube de surpresa. Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e

apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No total, somando as duas passagens pelo Vasco, Coutinho disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, marcou 17 gols e deu sete assistências. Coutinho não atua desde que deixou o Vasco. O jogador rescindiu contrato para cuidar da saúde mental, mas vem mantendo a forma física.

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