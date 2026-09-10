O técnico do Cuca conversou com a imprensa após a vitória do Santos sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e, entre outros assuntos, falou sobre a chegada de Everton Cebolinha, anunciado na noite desta quarta-feira (9) como novo reforço do Peixe e também sobre a possibilidade de Philippe Coutinho desembarcar na Baixada para se juntar à equipe.

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– Cebolinha chega numa condição boa, lógico que não é a ideal, mas amanhã (hoje) ele já treina com o grupo e aí a gente vê a forma de aproveitá-lo e o quanto – revelou o técnico Cuca.

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Já em relação ao ex-vascaíno, que está sem clube desde quando deixou o Cruz-Maltino - em fevereiro deste ano - e recebeu convite de Neymar para se juntar ao elenco, Cuca preferiu se resguardar. O treinador revelou que prefere não falar sobre jogadores que ainda não chegaram ao Peixe, mas abriu as portas ao meio-campista.

– Eu não costumo falar de jogador que não está contratado. Coutinho é grande jogador, portas abertas. Se vier, vai nos ajudar – declarou Cuca.

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Estreia de Rodinei no Santos

– Rodinei estava jogando na segunda linha lá na Grécia, ele também abre essa opção para nós. Hoje, até pelo tempo, chuva, optei por essa formação que treinei, campo pesado, mas ele também abre essa opção. São duas boas opções com o Igor.

Bontempo na Seleção Brasileira

– O Bontempo eu fico muito feliz, merece, menino de 21 anos, taticamente ele é muito importante, tecnicamente também. Baixou um pouco devido a lesão, mas já está recuperando e jogando bem, merece ser convocado.

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