Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cuca comenta condição física de Cebolinha e abre as portas para Coutinho no Santos

Atacante será apresentado hoje pelo Peixe, enquanto meio-campista está sem clube e não atua desde fevereiro

PorRafaela CardosoSantos (SP)
10/09/2026 06:34
Favorite o Lance! no Google
Cuca durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O técnico do Cuca conversou com a imprensa após a vitória do Santos sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e, entre outros assuntos, falou sobre a chegada de Everton Cebolinha, anunciado na noite desta quarta-feira (9) como novo reforço do Peixe e também sobre a possibilidade de Philippe Coutinho desembarcar na Baixada para se juntar à equipe.

➡️ Gabriel Bontempo, do Santos, revela ligação de Neymar após convocação: 'Fui pego de surpresa'

– Cebolinha chega numa condição boa, lógico que não é a ideal, mas amanhã (hoje) ele já treina com o grupo e aí a gente vê a forma de aproveitá-lo e o quanto – revelou o técnico Cuca.

continua após a publicidade

Já em relação ao ex-vascaíno, que está sem clube desde quando deixou o Cruz-Maltino - em fevereiro deste ano - e recebeu convite de Neymar para se juntar ao elenco, Cuca preferiu se resguardar. O treinador revelou que prefere não falar sobre jogadores que ainda não chegaram ao Peixe, mas abriu as portas ao meio-campista.

– Eu não costumo falar de jogador que não está contratado. Coutinho é grande jogador, portas abertas. Se vier, vai nos ajudar – declarou Cuca.

continua após a publicidade

➡️ Santos anuncia contratação de Everton Cebolinha; veja detalhes

Estreia de Rodinei no Santos

– Rodinei estava jogando na segunda linha lá na Grécia, ele também abre essa opção para nós. Hoje, até pelo tempo, chuva, optei por essa formação que treinei, campo pesado, mas ele também abre essa opção. São duas boas opções com o Igor.

Bontempo na Seleção Brasileira

– O Bontempo eu fico muito feliz, merece, menino de 21 anos, taticamente ele é muito importante, tecnicamente também. Baixou um pouco devido a lesão, mas já está recuperando e jogando bem, merece ser convocado.

continua após a publicidade

➡️ Cuca revela meta do Santos na reta final do ano e evita euforia após vitória: 'Eu não me iludo'

Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos, durante entrevista coletiva (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bontempo, jogador do Santos

Santos

Gabriel Bontempo, do Santos, revela ligação de Neymar após convocação: 'Fui pego de surpresa'

Há 7 horas
Cuca, técnico do Santos

Santos

Cuca revela meta do Santos na reta final do ano e evita euforia após vitória: 'Eu não me iludo'

Há 8 horas
Jogadores do Santos comemoram gol

Futebol Nacional

Santos vence o Atlético-MG e larga em vantagem na Sul-Americana

Há 9 horas
Arão em ação contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana

Futebol Nacional

Veja gols em Santos x Atlético-MG: Arão e Oliva marcam

Há 10 horas
Gabriel Bontempo convocado por Carlo Ancelotti

Santos

Quem é Gabriel Bontempo, meia do Santos convocado por Ancelotti

Há 11 horas
Cebolinha é o novo reforço do Santos

Santos

Santos anuncia contratação de Everton Cebolinha; veja detalhes

Há 12 horas
Mais LANCE!
Cuca em derrota do Santos para o Botafogo

Com estreia, Cuca define Santos para enfrentar o Atlético-MG pela Sul-Americana

Gabriel Bontempo convocado por Carlo Ancelotti

Gabriel Bontempo é convocado pela primeira vez para Seleção Brasileira

Breno Bidon gesticula durante jogo do Corinthians no Brasileirão

Quem são as novidades na convocação da Seleção Brasileira?

Cuca, técnico do Santos, durante a partida contra o Corinthians

Santos terá novos reforços à disposição contra o Atlético-MG pela Sul-Americana

Santos vence o Atlético-MG com gol de Moisés, na Vila Belmiro. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Santos encara Atlético-MG e Cruzeiro em semana decisiva para confirmar reação

rodinei em treino do Santos

Com Rodinei na lista, Santos divulga relacionados para enfrentar o Atlético-MG; confira

Altamiro Bezerra

Empresa de Neymar oferece espaço na camisa do Santos em evento; assista

Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Possível destino de Cebolinha, do Flamengo, repercute: 'Coisa séria'

Everton Cebolinha assiste ao jogo entre Flamengo e Mirassol do banco de reservas

Santos encaminha contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Coutinho Vasco

Neymar quer Philippe Coutinho no Santos e faz campanha pela contratação: 'Meu sonho'

Santos x Atlético-MG

Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Ancelotti irritado em jogo do Brasil

Meia do Santos aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção