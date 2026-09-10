A partir do próximo ano, a Copa do Brasil terá um formato de transmissão único no País, mas já bastante difundido nas principais competições do planeta. Organizadora do torneio, a CBF passará a ser a geradora das imagens, que serão distribuídas para todas as detentoras de direito de forma padronizada, com a mesma identidade visual e pacote de patrocínios. De acordo com a confederação, o novo modelo garantirá mais de R$ 4 bilhões em vendas de direitos de transmissão para o próximo quadriênio, o que colocará a Copa do Brasil como a competição mais rentável nesse quesito entre todas as competições exibidas no País.

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O aumento de receitas terá impacto direto nos clubes, já que é certo que os valores das premiações da Copa do Brasil serão incrementados. A nova distribuição, porém, ainda será debatida nas próximas semanas.

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O montante projetado de R$ 4 bilhões para o ciclo 2027-2030 representa um aumento de 80% em relação ao que foi arrecadado no último ciclo, e isso num contexto em que renovações de acordos de transmissão tem apresentado estagnação no mercado. Em comparação, os direitos da Conmebol Libertadores foram negociados para o próximo quadriênio nos mesmos valores do atual.

Essa disparada na Copa do Brasil acontece após estudos da CBF mostrarem que a competição estava sendo negociada a valores muito abaixo do potencial. A entidade se baseou em números: jogos da Copa do Brasil entre clubes da Série A apresentam audiência 26% maior do que aquela registrada em partidas do Brasileirão, por exemplo.

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Além disso, a entidade passou a fazer a venda de direitos de forma segmentada, com diferentes tipos de pacotes, todos eles melhor desenhados. São cinco: um para TV aberta, adquirido pelo Grupo Globo; dois de multiplataforma, um dos quais negociado com a Globo e outro com a Amazon e um segundo grupo de comunicação (que está em fase final de tratativas); um pacote exclusivo de reacts/melhores momentos, negociado com a GETV; e um para direitos internacionais, ainda não comercializado. Quem adquiriu os direitos também irá transmitir a decisão da Supercopa, no início do ano seguite.

Transmissão da Copa do Brasil seguirá padrão de grandes torneios, com geração de imagens da própria CBF (Foto: Alex Pantling/POOL/ AFP)

CBF promete transmissão de 100% dos jogos da Copa do Brasil

O modelo adotado permitirá à CBF oferecer a Copa do Brasil com uma identidade visual única, um inventário comercial embarcado — por exemplo, o relógio com o tempo de jogo aparecerá com o mesmo patrocínio em todas as transmissões — , um padrão técnico de transmissão garantido para todos os jogos, e a transmissão, pela primeira vez, de 100% dos jogos da Copa do Brasil. Caso algum detentor não queira exibir algum jogo, a própria CBF TV poderá fazê-lo.

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A competição passará a ter 18 datas, cinco a mais do que atualmente. O espaço no calendário foi assegurado utilizando parte das datas reservadas à Conmebol, mas que pouco influenciam na agenda de jogos da maioria dos clubes brasileiros, como as partidas da fase preliminar da Libertadores, ou play-offs da Sul-Americana.

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