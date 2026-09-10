Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Copa do Brasil terá modelo de transmissão novo a partir de 2027

CBF irá gerar as imagens; acordos vão gerar mais de R$ 4 bilhões em direitos

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 11:36
Favorite o Lance! no Google
Helder Melillo, diretor-executivo da CBF
Helder Melillo, diretor-executivo da CBF, fez anúncio sobre novo modelo de transmissão da Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

A partir do próximo ano, a Copa do Brasil terá um formato de transmissão único no País, mas já bastante difundido nas principais competições do planeta. Organizadora do torneio, a CBF passará a ser a geradora das imagens, que serão distribuídas para todas as detentoras de direito de forma padronizada, com a mesma identidade visual e pacote de patrocínios. De acordo com a confederação, o novo modelo garantirá mais de R$ 4 bilhões em vendas de direitos de transmissão para o próximo quadriênio, o que colocará a Copa do Brasil como a competição mais rentável nesse quesito entre todas as competições exibidas no País.

➡️Sorteio define mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil

O aumento de receitas terá impacto direto nos clubes, já que é certo que os valores das premiações da Copa do Brasil serão incrementados. A nova distribuição, porém, ainda será debatida nas próximas semanas.

continua após a publicidade

O montante projetado de R$ 4 bilhões para o ciclo 2027-2030 representa um aumento de 80% em relação ao que foi arrecadado no último ciclo, e isso num contexto em que renovações de acordos de transmissão tem apresentado estagnação no mercado. Em comparação, os direitos da Conmebol Libertadores foram negociados para o próximo quadriênio nos mesmos valores do atual.

Essa disparada na Copa do Brasil acontece após estudos da CBF mostrarem que a competição estava sendo negociada a valores muito abaixo do potencial. A entidade se baseou em números: jogos da Copa do Brasil entre clubes da Série A apresentam audiência 26% maior do que aquela registrada em partidas do Brasileirão, por exemplo.

continua após a publicidade

Além disso, a entidade passou a fazer a venda de direitos de forma segmentada, com diferentes tipos de pacotes, todos eles melhor desenhados. São cinco: um para TV aberta, adquirido pelo Grupo Globo; dois de multiplataforma, um dos quais negociado com a Globo e outro com a Amazon e um segundo grupo de comunicação (que está em fase final de tratativas); um pacote exclusivo de reacts/melhores momentos, negociado com a GETV; e um para direitos internacionais, ainda não comercializado. Quem adquiriu os direitos também irá transmitir a decisão da Supercopa, no início do ano seguite.

Câmera filmando o jogo
Transmissão da Copa do Brasil seguirá padrão de grandes torneios, com geração de imagens da própria CBF (Foto: Alex Pantling/POOL/ AFP)

CBF promete transmissão de 100% dos jogos da Copa do Brasil

O modelo adotado permitirá à CBF oferecer a Copa do Brasil com uma identidade visual única, um inventário comercial embarcado — por exemplo, o relógio com o tempo de jogo aparecerá com o mesmo patrocínio em todas as transmissões — , um padrão técnico de transmissão garantido para todos os jogos, e a transmissão, pela primeira vez, de 100% dos jogos da Copa do Brasil. Caso algum detentor não queira exibir algum jogo, a própria CBF TV poderá fazê-lo.

continua após a publicidade

A competição passará a ter 18 datas, cinco a mais do que atualmente. O espaço no calendário foi assegurado utilizando parte das datas reservadas à Conmebol, mas que pouco influenciam na agenda de jogos da maioria dos clubes brasileiros, como as partidas da fase preliminar da Libertadores, ou play-offs da Sul-Americana.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Zico recebe placa do Guinness Book

Flamengo

Flamengo entra para Guinness Book com o projeto 'Manto da Nação'

Há 3 dias
Cascão será o personagem principal da parceria entre clube e desenho (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians

Corinthians e Turma da Mônica firmam parceria; clube estampará imagens do Cascão

Há 4 dias
Partida entre Cruzeiro e Atlético-MG registrou maior público da Copa do Brasil de 2026

Lance! Negócios

Quartas da Copa do Brasil 2026 registram maiores públicos; veja ranking

Há 5 dias
Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)

Futebol Feminino

Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina

Há 5 dias
Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Corinthians

Caixa se manifesta sobre dívida do Corinthians pela Neo Química Arena

Há 1 semana
Neo Química Arena, casa do Corinthians

Corinthians

MP-SP investiga suposta cobrança indevida da Caixa ao Corinthians

Há 1 semana
Mais LANCE!
Estádio do Juventus, em São Paulo

Juventus negocia naming rights para nova Arena Javari

Bandeira do Santos dentro da Vila Belmiro.

Empresa interessada na SAF do Santos se apresenta ao Conselho, mas não revela proposta

O clube do interior paulista, Inter de Limeira, aprova criação da SAF e pode contar com investidores importantes.

Inter de Limeira aprova criação de SAF que contará com Ronaldo e Roberto Carlos

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante atividade no clube

Corinthians fecha primeiro semestre com rombo de R$ 246 milhões

Estádio Vila Belmiro.

Conselho do Santos se reúne para apresentação de empresa interessada na SAF do clube

Neo Química Arena durante Corinthians x Santos

Contra o Santos, Corinthians bate recorde de público no ano

Uniforme com o patrocínio da Fatal Fans

Com apoio da patrocinadora, Gisela Robledo renova com Corinthians

Cafu com a taça da Copa do Mundo

Capitão do Penta, Cafu participa de evento sobre liderança e carreira fora dos gramados

Jogadoras do Flamengo exibem nova camisa com patrocinador

Flamengo anuncia nova patrocinadora para futebol feminino

Alison dos Santos receberá premiação milionária por vitória e recorde mundial conquistados na Diamond League

Veja quanto Alison dos Santos ganhou de premiação por recorde mundial

Neo Química Arena, casa do Corinthians

Estádio do Corinthians vence votação e é eleito o 'mais querido' de São Paulo

Vila Belmiro sendo preparada para jogo do Santos.

Santos quita transfer ban com ajuda de empresa de Neymar e fica livre para contratar

Eduardo Salusse e Carlos Teixeira, criadores da SAFiel, ao lado de Osmar Stabile, presidente do Corinthians

Corinthians se reúne com SAFiel e 'lava roupa suja'