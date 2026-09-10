Atlético prepara ações especiais para o mês da pessoa com deficiência: confira

O Atlético prepara uma série de ações para marcar o mês da pessoa com deficiência. Conhecido como Setembro Verde, o período é dedicado à inclusão, à conscientização e à luta pelos direitos das pessoas com deficiência (PCDs).

Para dar início à campanha, o consultor de acessibilidade do Atlético e membro do Conselho da Massa, David César, participou ao vivo do Galocast, da GaloTV H2Bet, na última terça-feira (8). Pessoa com deficiência, David desenvolve um trabalho voltado à inclusão e à acessibilidade dos torcedores na Arena MRV em dias de jogos do Atlético.

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A participação de David no programa abordou temas relacionados à acessibilidade no estádio e à importância de ampliar as ações de inclusão no futebol. Confira aqui como foi a participação de David César no Galocast.

Como parte das ações do Setembro Verde, a Arena MRV também foi iluminada de verde, cor que simboliza a campanha de conscientização e inclusão. A iniciativa será repetida no dia 21 de setembro, quando é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

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O Clube também prepara uma ação especial para a partida contra a Chapecoense, marcada para o dia 19 de setembro. Além disso, conteúdos e ações digitais serão publicados nas redes oficiais do Atlético ao longo de todo o mês.

Arena MRV: uma das referências em acessibilidade

O Atlético trata a acessibilidade na Arena MRV de forma ampla, indo além da disponibilização de espaços destinados exclusivamente a cadeirantes. Desde a concepção do estádio, o Clube estabeleceu três pilares para o trabalho: autonomia, conforto e segurança.

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Após a inauguração da Arena, o Atlético ampliou as iniciativas e passou a investir também em acessibilidade operacional, comunicacional e atitudinal. Desde agosto de 2024, a Esplanada conta com a Tenda da Acessibilidade, criada para funcionar como um ponto de acolhimento, orientação e apoio aos torcedores com deficiência nos dias de jogos.

A Arena MRV possui recursos de acessibilidade distribuídos por diferentes áreas do estádio. São cerca de 460 espaços destinados a cadeirantes, todos com lugar para acompanhante, boa visibilidade do campo e distribuídos entre os diferentes níveis e setores da Arena.

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Nos jogos, o Atlético também conta com profissionais com deficiência na equipe de acessibilidade. Além de orientarem os torcedores, eles contribuem para o planejamento e o aprimoramento do atendimento a partir das próprias experiências e da vivência das barreiras enfrentadas no dia a dia.

Elevadores e rampas permitem o acesso aos diferentes níveis do estádio, inclusive ao setor mais alto. A Arena conta ainda com 111 banheiros adaptados e 50 vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência.

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O estádio também disponibiliza cadeiras de rodas para torcedores com mobilidade reduzida, além de piso e mapas táteis para pessoas com deficiência visual, sinalização em braile e intérpretes de Libras à disposição dos torcedores. Balcões adaptados nos bares e catracas especiais também contribuem para facilitar a circulação e o atendimento.

Sala sensorial

Outro destaque da estrutura de acessibilidade da Arena MRV é a sala sensorial, criada em parceria com a Clínica Florescer e o Instituto Galo.

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O espaço foi desenvolvido para receber pessoas no espectro autista que necessitem de um ambiente mais tranquilo e controlado durante os jogos. O atendimento é realizado com o acompanhamento de profissionais especializados.

Além da sala sensorial, a Arena MRV também disponibiliza abafadores para auxiliar na autorregulação em situações de sobrecarga sensorial, ampliando as alternativas de acolhimento para os torcedores.

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Com as ações do Setembro Verde, o Atlético busca reforçar o compromisso com a inclusão e ampliar a conscientização sobre a importância da acessibilidade no futebol e nos espaços esportivos.

Sala sensorial Arena MRV (reprodução Atlético)

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