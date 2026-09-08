O atacante Neymar usou as redes sociais para demonstrar o desejo de contar com Philippe Coutinho, de 34 anos, no Santos. O camisa 10 faz campanha para que seu "sonho" se realize. Vale lembrar, no entanto, que o jogador está sem clube desde que deixou o Vasco, em fevereiro deste ano.

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No início da tarde desta terça-feira (8), Neymar respondeu um jornalista na rede social X, que publicou sobre a possível negociação do clube da Baixada com o meio-campista.

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— Trouxe 2! Um já tem 20 gols, que é o Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro — escreveu Neymar, em resposta ao jornalista Lucas Musetti.

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Apesar da campanha do principal jogador santista, o clube não tem negociações avançadas para que a contratação se concretize. Segundo o 'ge', a diretoria não se empolgou com o nome, já que prefere contar com jogadores que estão atuando neste momento, ou seja, chegar e já estar apto para entrar em campo.

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Até o momento, o Santos contratou três reforços nesta janela de transferências: o meio-campista Lima, o volante Arthur, nome que Neymar foi decisivo na contratação, e o lateral-direito Rodinei.

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