O jornalista e comentarista esportivo Claudio Carsughi morreu nesta quinta-feira (10), aos 93 anos. Nascido na Itália e radicado no Brasil desde a infância, ele estava internado havia 27 dias e enfrentava uma infecção respiratória. A informação foi divulgada por sua filha, Claudia Carsughi, nas redes sociais. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

– Meu pai acabou de partir depois de 27 dias lutando contra uma infecção respiratória. Ele agora está em paz junto aos nossos antepassados. Pedimos aos fãs que orem por ele – afirmou Claudia.

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Carsughi construiu uma carreira de mais de sete décadas no jornalismo e esteve ligado a algumas das principais coberturas esportivas do século XX. Sua trajetória passou pelo rádio, jornais, revistas, televisão e, posteriormente, pela produção de conteúdo na internet. No futebol, participou da cobertura de seis Copas do Mundo, sendo a primeira delas em 1950, ainda como correspondente do jornal italiano "Corriere dello Sport".

Claudio Carsugui morre aos 93 anos (Foto: Divulgação)

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Início no jornalismo e passagem pelo rádio

Nascido em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, Carsughi se mudou com a família para Florença ainda criança. Foi lá que desenvolveu a paixão pelo futebol e pela Fiorentina. Em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial, chegou ao Brasil com os familiares e passou a viver em São Paulo.

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Enquanto estudava no Colégio Dante Alighieri, começou a colaborar com a imprensa italiana. Aos 16 anos, tornou-se correspondente do Corriere dello Sport, trabalho que o levou a acompanhar a movimentação em torno da Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil. Também escreveu para publicações como "Calcio e Ciclismo Illustrato", "Tuttosport" e "La Stampa".

Carsughi chegou a cursar Engenharia Civil na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e trabalhou brevemente na área antes de se dedicar integralmente ao jornalismo. No rádio, teve passagem pela Rádio Cultura de Poços de Caldas e, em 1957, foi contratado pela Rádio Panamericana, emissora que posteriormente se tornaria a Jovem Pan.

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A relação com a emissora se estendeu por décadas, com algumas interrupções. Além da Jovem Pan, Carsughi também trabalhou nas rádios Bandeirantes e Record. Pela Pan, acompanhou cinco edições consecutivas da Copa do Mundo como comentarista: 1970, 1974, 1978, 1982 e 1986.

Carsughi foi referência no futebol e automobilismo

Embora tenha ficado conhecido também pelas coberturas de futebol, Carsughi desenvolveu uma trajetória igualmente ligada ao automobilismo. Na imprensa escrita, passou por veículos como Gazeta Esportiva, Jornal da Tarde e Placar. Em 1974, chegou à revista Quatro Rodas, onde permaneceu por 25 anos e assumiu a área técnica e de avaliação de automóveis.

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O jornalista também foi editor executivo da Oficina Mecânica e participou da criação da Auto&Técnica. Seu trabalho acompanhou diferentes momentos da indústria automobilística brasileira, enquanto sua atuação como comentarista o consolidou como uma das referências do país em Fórmula 1.

Na televisão, Carsughi integrou a ESPN Brasil, onde comentou futebol e Fórmula 1, e posteriormente trabalhou no SporTV, com participação em coberturas de futebol, automobilismo e motociclismo. Em 2015, após deixar a Jovem Pan, passou a produzir conteúdo para o UOL e também retornou ao rádio pela Rádio Nacional, além de participar da programação esportiva da TV Brasil.

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Em 2012, Carsughi e a filha Claudia lançaram o site do jornalista, reunindo conteúdos sobre futebol, Fórmula 1, indústria automobilística, motociclismo e outros temas. A carreira também lhe rendeu homenagens. Em 2025, aos 93 anos, recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo trabalho desenvolvido no jornalismo e no automobilismo.

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