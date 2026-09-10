Barboza quebra silêncio sobre fala após Palmeiras x LDU
Verdão venceu o confronto por 1 a 0, e decidirá classificação no Equador
Na manhã desta quinta-feira (10), o zagueiro do Palmeiras, Barboza, se manifestou publicamente após sua fala repercutir negativamente depois do confronto contra a LDU pela Libertadores. O defensor foi questionado sobre a utilização do esquema com três zagueiros e afirmou que não se preocupava com a opinião da torcida sobre a formação.
— Eu gosto da formação, acho que o Mister também, por isso escala desse jeito. Se a torcida gosta ou não, não é problema meu. Eu tento fazer o meu melhor, tento jogar. Se o Mister fala para mim que tenho que jogar de volante, eu vou jogar. É isso. Ele é que sabe, não sou eu quem vai falar como temos que jogar — disse Barboza, zagueiro do Palmeiras.
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Repercussão e pedido de desculpas de Barboza, do Palmeiras
Utilizando suas redes sociais, Barboza desculpou-se publicamente com torcedores alviverdes após a declaração polêmica. Confira:
"Pessoal, não fiquem bravos, meu português não é o melhor e não é fácil encontrar palavras certas nas entrevistas. Entendo o torcedor e respeito seus gostos e opiniões, mas não posso fazer nada, para isso temos uma comissão técnica dos melhores da América que estuda e executa o plano de jogo. Só posso garantir que dou o melhor toda vez que tenho que entrar em campo, seja como zagueiro, lateral ou goleiro."
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A resposta de Barboza não foi bem recebida por parte dos palmeirenses. Alguns torcedores entenderam a fala como uma falta de consideração com a opinião da torcida, enquanto outros criticaram o desempenho do defensor e a opção de Abel Ferreira por atuar com três zagueiros.
Como foi o confronto no Nubank Parque?
O Palmeiras foi superior à LDU nos 45 minutos iniciais. O domínio se refletiu no placar, com a equipe alviverde indo para o intervalo em vantagem. Na metade da primeira etapa, Giay aproveitou o rebote do goleiro adversário e cabeceou livre para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após jogada de muita luta do atacante Vitor Roque.
Os minutos seguintes foram de controle do Palmeiras e algumas escapadas da LDU, que aproveitava os espaços para explorar os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira, em alguns momentos, sofreu com a falta de criatividade em razão da formação com três zagueiros e dois laterais. Ainda assim, o Palmeiras criou oportunidades para ampliar o placar em casa.
O placar permaneceu inalterado na segunda etapa, apesar da pressão do Palmeiras. A equipe manteve o controle das ações e voltou a ocupar o campo de ataque. No entanto, foram poucas as chances claras de gol, enquanto Abel Ferreira optou por manter a estrutura inicial, promovendo apenas a entrada de Heitor no lugar de Vitor Roque.
Os minutos finais foram de jogo aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas sem sucesso. O Palmeiras leva a vantagem do empate para o Equador, mas antes enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.
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