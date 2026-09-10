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Torcedores reagem ao sorteio das semifinais da Copa do Brasil

Confrontos estão programados para acontecer no início de novembro

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
10/09/2026 11:49
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Final está marcada para acontecer no Mané Garrincha, em Brasília (Foto: Reprodução)
Final está marcada para acontecer no Mané Garrincha, em Brasília (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (10) aconteceu um sorteio na CBF para definir os mandos de campo das duas partidas de semifinal da Copa do Brasil de 2026. Os confrontos já estavam definidos: o Grêmio encara o Atlético-MG, enquanto o Palmeiras encara o Vasco, que agora conheceram onde será disputado o primeiro jogo dos 180 minutos decisivos.

O resultado do sorteio foi o Grêmio e o Palmeiras como mandantes no primeiro confronto, deixando então, Atlético-MG e Vasco decidindo seus respectivos duelos em casa.

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Torcida reage a sorteio de mando de campo entre Vasco e Palmeiras

Confrontos pelas semifinais da Copa do Brasil

Os jogos de ida e volta têm data-base para os finais de semana de 1º e 8 de novembro. Os horários dos jogos ainda dependerão de acordos com as TVs detentoras dos direitos de transmissão.

Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco asseguraram mais R$ 9 milhões em premiação pela classificação à semifinal da Copa do Brasil. Somando todas as fases, cada um dos clubes já arrecadou R$ 18 milhões.

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➡️Copa do Brasil reúne clubes de torcidas amigas na semifinal

O retorno financeiro, aliás, tem se tornado um dos grandes atrativos da Copa do Brasil nos últimos anos. Quem avançar à decisão, que será disputada em partida única em 6 de dezembro, vai garantir mais R$ 34 milhões, que é a premiação dada ao segundo colocado. O campeão da Copa do Brasil, por sua vez, leva R$ 78 milhões.

A partir desta edição, a classificação à final também dá pelo menos uma vaga na fase preliminar da Libertadores do próximo ano. O campeão, como de costume, entra direto na fase de grupos da competição internacional.

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Primeiro encontro entre Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil está programado para novembro (Foto: Reprodução)
Primeiro encontro entre Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil está programado para novembro (Foto: Reprodução)
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